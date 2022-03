Mauricio Ochmann es uno de los actores más populares y queridos de México. Su debut en las pantallas lo hizo a los 16 años con el programa “La otra cosa” de Héctor Suárez, antes de estudiar la carrera de artes escénicas en Los Ángeles. Tiempo después obtuvo un papel en la película “Message in a Bottle”, donde compartió con grandes actores como Kevin Costner y Robin Wright.

Si bien actualmente el popular ‘Chema’ goza del amor de sus seres queridos, además de gran fama y dinero, no siempre su vida fue feliz. En diversas oportunidades, el nacido en Washington D.C ha hablado sobre los problemas que tuvo por su adicción a los estupefacientes, lo que llegó a arruinar su juventud, su matrimonio y sus primeros años como padre.

Ochmann era perseguido por los demonios de su pasado y se refugió en el alcohol, pero cuando esto no le fue suficiente, decidió probar con las drogas y no dio marcha atrás. Fueron muchas las veces que terminó inconsciente y al borde de la muerte, pero hubo una en especial que marcó su vida para siempre, y para bien.

Ochmann nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington D.C., Estados Unidos (Foto: Mauricio Ochmann / Instagram)

CUANDO MAURICIO OCHMANN TOCÓ FONDO CON SU ADICCIÓN

De acuerdo al medio People, el exesposo de Aislinn Derbez rozó la muerte en diversas ocasiones, esto a causa de la fuerte adicción que tenía a las drogas. El dolor interno que sentía era tan fuerte que no medía las consecuencias de sus actos y llevado por su sufrimiento, consumía las sustancias hasta perder el conocimiento.

“Fondos tuve varios, me pude haber muerto en varias ocasiones. Tuve una sobredosis que si no hubiera sido por la persona que trabajaba conmigo en esa época, no la cuento. En Cuernavaca después de no sé cuanto tiempo, mi cuerpo se empezó a desvanecer ya estaba yo hundido en la cama y perdí el conocimiento. De repente me despierto en el hospital que me estaban reanimando. Ya estaba en sobredosis. No paré ahí, no fue el fondo más fuerte”, reveló.

LA VEZ QUE INTENTÓ SUICIDARSE

Ochmann estuvo a punto de quitarse la vida a causa de sus adicciones. Harto de recurrir a las sustancias para sobrellevar el día a día, el actor se dio cuenta que lo que hacía era un “suicidio lento”, por lo que decidió acabar con su sufrimiento en su propia casa, acto que afortunadamente no pudo concretarse:

“Había planeado morirme. Dije ‘no valgo para nada, ya me voy’. Le llevé [a su hija mayor] un peluche; lo puse en su cama, ellas [su esposa María José y la entonces bebé] no estaban. Y estaba por hablarle al traficante para pedir una cantidad considerable [de drogas] para encerrarme solo, despedirme y adiós”.

LO QUE SALVÓ LA VIDA DE MAURICIO OCHMANN

Tras tomar la decisión de dejar este mundo con el consumo de una abundante cantidad de estupefacientes, algo inesperado pasó. El actor recordó a su hija Lorenza y decidió que quería cambiar por ella, es así como abandonó su plan y decidió darle un giro de 180 grados a su vida.

“Ese momento fue muy fuerte porque algo dentro de mí dijo ‘Mau has vivido una vida de muerte; has estado tratando de sobrevivir a todo lo que te ha pasado. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir?’ [...] Debo agradecer a mi hija Lorenza, porque su nacimiento fue lo que me hizo click a nivel interno y dije ‘no puedo seguir hacer, quiero ser un papá responsable’”, añadió.

Fue su entonces esposa quien lo llevó a un centro de rehabilitación y lo acompañó en todo el proceso. Desde ese momento, han pasado 15 años donde no ha vuelto a probar alguna droga.