Han pasado más de veinte años desde que Selena Quintanilla falleció luego que la entonces presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, le disparara poniendo fin a la exitosa carrera musical de la “Reina del Tex-Mex” en 1995. A pesar de ello, en la actualidad sus canciones siguen escuchándose en todo el mundo y son miles de fanáticos quienes mantienen vivo el recuerdo de la cantante.

Durante los primeros años de los 90 Selena Quintanilla se convirtió en uno de los más grandes exponentes de la música de habla hispana en los Estados Unidos. Entre sus éxitos más conocidos destacan “Como la flor”, Amor prohibido”, “El chico del apartamento 512″, entre otras que fueron las favoritas del público.

Sin embargo, a pesar del buen momento que atravesaba la “Reina del Tex-Mex” y el gran reconocimiento obtenido en países como México y Estados Unidos, un hecho de sangre dejaría impactado a todo el mundo. Se trataba del asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar.

Selena Quintanilla inauguró su primera boutique en 1994 y Yolanda Saldívar estuvo en ese momento (Foto: Twitter)

¿CÓMO ES EL DÍA A DÍA DE YOLANDA SALDIVAR EN PRISIÓN?

Tras ser capturada Yolanda Saldívar fue trasladada a la prisión de máxima seguridad para mujeres Mountain View Unit ubicada en el Estado de Texas (Estados Unidos). A pesar de que la asesina fue setenciada a cadena perpetua, existen algunas versiones de que la reclusa podría solicitar su liberación en los próximos años por su buen comportamiento.

Desde ese lugar Yolanda Saldívar pasa sus días realizando actividades que ayuden a mejorar su conducta. Es así que según la revista People, ella se dedica a ser conserje.

“Un conserje trabaja haciendo lo que hace un conserje”, expresó el portavoz del departamento de Justicia Criminal de Texas, Jeremy Desel, a Univision.

LA CELDA DE YOLANDA SALDIVAR

La referida autoridad indicó también que la sentenciada está ubicada en una celda de unos 11 por 6 pies ubicada en un área separada del resto de los internos del lugar. También se le permite tener horas de esparcimiento y tras realizar labores de conserje regresa a su celda.

“La sala común está abierta de 8:00 a 10:30 de la noche. A ella también se le permite salir afuera a despejarse”, anotó.

¿YOLANDA SALDIVAR PODRÍA SALIR EN LIBERTAD?

Según People, la sentenciada Yolanda Saldívar podría ser electa como una de las prisioneras que pueda recuperar su libertad en marzo del 2025, por tener un buen comportamiento, tras lo señalado por el departamento de Justicia Criminal de Texas.

Ante ello, Abraham Quintanilla, padre de la cantante dio su punto de vista sobre esa posibilidad.

“Según la ley del estado de Texas, ella fue sentencia a vida en prisión, pero según la ley de Texas al completar 30 años tiene derecho a ir a un comité a la prorroga. Eso no quiere decir que la vayan dejar salir (…) Ella en treinta años, 26 años que murió Selena, nunca ha dicho que se siente mal, no creo que la vayan a dejar salir por eso. Yo creo que no la van a dejar salir”, precisó a la periodista María Luisa Doria.

LA MUERTE DE SELENA QUINTANILLA

El 30 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar supo que Selena Quintanilla pretendía cortar todo vínculo laboral con ella porque sus familiares habían descubierto que estaba robando a la artista. Ante este hecho, Saldívar compró un revólver calibre 38, de cañón recortado, bajo la excusa de que lo necesitaba para uso personal y de defensa propia.

Saldívar se hospedó en la habitación 158 del Hotel Days Inn, en Corpus Christi, donde acordó reunirse con Selena para un asunto relacionado con unos documentos que la artista necesitaba, ya que se acercaba la fecha de declaración de impuestos.

La reunión tuvo lugar la mañana del 31 de marzo, luego de que Saldívar le contara a Selena por teléfono que había sido violada, para atraer la atención de la cantante. Esa mañana, Yolanda y Selena, luego de volver del médico donde se constató que no hubo violación, tuvieron una fuerte discusión en la cual Selena le dijo a Yolanda todo lo que sabía por boca de sus familiares y que ya no quería volver a saber más de ella, exigiéndole los documentos que necesitaba.

Saldívar sacó el arma homicida, asustando a Selena de tal modo que la artista intentó huir de la habitación. En ese momento, Yolanda le disparó a la cantante por la espalda. La bala entró por su hombro derecho, reventándole una de las arterias principales y dejándola herida de muerte.

Selena pudo llegar hasta la recepción del hotel, recorriendo 350 pies mientras se desangraba debido al disparo y llegó arrastrándose a la recepción del hotel. A la mujer que estaba le dijo sus últimas palabras: “Yolanda Saldivar, room 158″.