¿”El Chavo de 8″ representa los pecados capitales? La serie creada por Roberto Gómez Bolaños es una de las más populares de habla hispana, que ha sabido mantenerse con el cariño de la audiencia desde hace más de medio siglo. Su argumento sencillo y sus personajes hicieron todo un éxito el programa de la televisión mexicana, que ha trascendido de generación en generación. ¿Qué hay detrás de tal éxito?

En Internet una circula teoría que pone en duda la inocencia del llamado “humorismo blanco” de Chespirito, pues asegura que detrás de las ocurrencias de la Chilindrina, Quico y Ñoño, existe un subtexto sombrío. Y es que consideran que cada uno de los personajes de la bonita vecindad representan los pecados capitales vinculados a demonios, empleando mensajes subliminales que pocos habrían notado.

¿CÓMO REPRESENTAN LOS PERSONAJES DE “EL CHAVO DEL 8″ LOS PECADOS CAPITALES?

De acuerdo con las teorías esto es lo que cada personaje de “El chavo del 8″ representa:

CHILINDRINA: IRA

La Chilindrina si bien se ha ganado el corazón de los televidentes, ella representa la ira. En varias ocasiones le echa a perder el juego a sus compañeros, cuando no la dejan jugar, y si las cosas, no salen como ella quiere, su enojo lo traduce en un dramático llanto para culparlos y sean regañados o castigados. Tiene la habilidad de manipular a los demás, especialmente al Chavo y a Don Ramón, pero estalla en ira si no consigue lo que quiere. Busca su venganza de una manera u otra.

La Chilindrina es una niña muy lista y siempre buscaba salirse con la suya (Foto: Televisa)

DON RAMÓN: PEREZA

Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, debía 14 meses de renta, una consecuencia de que no le gustara trabajar, levantarse temprano ni asumir responsabilidades. Se muestra como un hombre flojo, que cambia de trabajo muy seguido, debido a que es poco comprometido. Son conocidos sus breves oficios como peluquero, zapatero, albañil, ropavejero, fotógrafo, boxeador, vendedor de churros, vendedor de globos, entre otros.

Don Ramón no tiene compromiso con el trabajo (Foto: Televisa)

SEÑOR BARRIGA: CODICIA

El señor Barriga es un hombre con mucho dinero. Si bien es muy comprensivo con sus inquilinos, pues les perdona las rentas, la teoría sugiere que él representa el pecado de la codicia, pues siempre ve la oportunidad de hacer negocio y conseguir dinero a costa de los demás.

ÑOÑO: GULA

El divertido y destacado alumno Ñoño siempre tiene una torta de jamón en la mano o cualquier otro alimento de gran tamaño. Hay que recordar que, en el capítulo del cumpleaños de Quico, el hijo del Señor Barriga solamente piensa en comer, por lo que sería una representación del pecado de la gula.

Ñoño siempre tenía algo que comer y de buen tamaño. Además, no le gustaba compartir (Foto: Televisa)

DOÑA FLORINDA: SOBERBIA

Doña Florinda es claramente una persona soberbia que se siente superior a los demás habitantes de la vecindad, a quienes se refiere como “la chusma”. En este también podría encajar el profesor Jirafales, quien dijo que la única vez que se equivocó fue cuando creyó que se había equivocado.

Doña Florinda siempre le decía a su hijo que no se juntara con la chusma. (Foto: Televisa)

QUICO: ENVIDIA

Quico, el popular ‘cachetes de marrana flaca’, es una persona envidiosa a la que no le gusta compartir ni ver sobresalir a los demás. Cada que tiene oportunidad le presume sus juguetes al Chavo y nunca se los presta. Y cuando ve alguno de sus amigos con algo nuevo, le pide a su mamá que le compre algo mejor.

Quico siempre quería tener lo mejor del barrio y en eso no quería que nadie le haga sombra. (Foto: Televisa)

LA BRUJA DEL 71: LUJURIA

El gran amor y deseo que siente Doña Clotilde por Don Ramón corresponde a la lujuria, pues cada vez que habla con él, ella juega un papel de seductora, incluso hace ademanes y gestos muy sensuales cuando lo llama ‘El Roro’.

Doña Clotilde hacía todo lo que estuviera en sus manos para ganarse el corazón de Don Ramón. (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ TERMINÓ “EL CHAVO DEL 8″?

Luego de la salida de Quico de la serie “El chavo del 8″, muchos creían que ese sería el principio del fin del popular programa en Hispanoamérica, pero no, no fue así. Luego se dieron cuenta que el personaje que tenía mayor popularidad de la vecindad era Don Ramón, incluso más que el Chavo y el llamado ‘cachetes de marrana flaca’. A pesar de que tenía mal carácter, era flojo y nunca pagar la renta, Don Ramón se supo ganar el corazón de todo el mundo hasta nuestros tiempos. Ramón Valdés, hermano de Tin Tan (Germán Valdés) y Manuel “Loco” Valdés, se convirtió en el personaje central y eje del programa, algo que no vio “Chespirito”. ¿Cuáles son las razones? Esta pregunta es sencilla. “Ron Damón”, como le decía El Chavo, tenía relación con todos, de acuerdo con VIX y era el nexo entre ellos, según detalla El Heraldo:

Tenía conflicto con el señor Barriga, interpretado por el actor Edgar Vivar por la renta.

Era el amor imposible de la Bruja del 71, Dona Clotilde, interpretado por Angelines Fernández.

Era el padre de la Chilindrina, papel que ejecutó María Antonieta de las Nieves.

Era el rival de Doña Florinda, la madre de Quico (Florinda Meza).

Era una especie de figura paterna para El Chavo y Quico, pues siempre lo buscaban.

Ramón Valdés se fue de la serie en 1979 y el derrumbe fue evidente. Los desacuerdos lo orillaron a integrarse con Villagrán en Venezuela en otro proyecto y, para subsanar este golpe, se integró al elenco a Jaimito “El Cartero” y se creó el personaje de Doña Nieves, la abuela de la Chilindrina, quien ahora sería la figura responsable de la niña traviesa.

