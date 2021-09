María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje La chilindrina, es una querida una actriz, comediante y cantante mexicana. Si bien goza de fama mundial a lo largo de su vida ha tenido que luchar para salir adelante, incluso hasta en el momento de llegar al mundo ¿Sabes por qué se dice que su nacimiento fue un milagro?

El personaje ‘La chilindrina’ interpretado por María Antonieta de las Nieves es de los más queridos por los fans de “El Chavo del 8”. Y es que esa pequeña niña, hija de ‘Don Ramón’, siempre destacó del resto por su viveza y picardía.

¿POR QUÉ EL NACIMIENTO DE MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES FUE UN MILAGRO?

La reconocida María Antonieta de las Nieves, nació el 22 de diciembre de 1950, en el estado de Nayarit, México. Sus padres, Delfilia Rodríguez Ocampo y Estanislao Gómez Ocampo, consideraron que su nacimiento fue todo un “milagro”, pues tuvieron algunas dificultades.

La popular Chilindrina, hoy de 70 años, es la menor de siete hermanos, pero se trataba del embarazo número 14 que había tenido su madre, doña Delfilia. Sus otros 7 hermanos, por diversas complicaciones, no llegaron a nacer y el último alumbramiento generaba preocupación en la humilde familia. Una de sus hermanas, además, falleció cuando la actriz solo tenía 15 años, debido a que tenía bajo peso como consecuencia de una entraña enfermedad. Este episodio fue muy duro para la artista.

LOS INICIOS DE MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES

María Antonieta de las Nieves inició su carrera desde muy pequeña. Con solo 3 años, sus padres decidieron que ingresara a una academia de ballet en la que se convirtió en una alumna tan destacada que logró entrar a la escuela de Andrés Soler de la Anda. Allí conoció a personalidades como Carmen Montejo y Prudencia Grifell, quienes notaron sus habilidades artísticas.

A los seis años, la actriz apareció en la pantalla grande con la película infantil “Pulgarcito”, misma que formó parte de la última etapa del cine de oro mexicano. Un año más tarde, María Antonieta fue invitada a participar en la primera telenovela hecha en México “Senda prohibida”, razón por la que comenzó a hacer historia. Sin embargo, su carrera no solo se limitó a ser un rostro de la televisión, sino que también dio su voz para los personajes de diversas producciones. Su salto a la fama internacional llegó con su personaje “La Chilindrina”. Tal fue su amor por el personaje que, en 1995, sin importarle la pelea que desataría, registró los derechos del personaje a su nombre.

¿POR QUÉ MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES NO VOLVERÁ A FOTOGRAFIARSE EN BIKINI?

María Antonieta explicó que no volverá a aparecer en bikini, como lo hizo hace algunos meses en una publicación de sus redes sociales, porque en ese entonces había perdido muchos kilos por la fuerte depresión que sufrió tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández.

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto”, contó.

“Acababa de perder a mi esposo y fueron tres meses o más, que yo no me di cuenta qué pasaba. Hui de la realidad y adelgacé diez kilos; diez kilos para mi edad y mi tamaño es muchísimo, estuve mal, bastante mal, tuve que ir al doctor. Después me fui a Estados Unidos a la gira, me encontré con un restaurante cubano y los kilos que bajé ¡ya los repuse!”, agregó con la chispa de siempre.