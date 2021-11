Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fueron una de las parejas más famosas de la televisión. Todo empezó en el set de grabación de “El Chavo del Ocho”, donde la popular ‘Doña Florinda’ y Chespirito se conocieron, fueron compañeros de trabajo y luego se convirtieron en pareja para permanecer juntos por casi 40 años hasta la muerte del comediante mexicano.

Sus caminos se cruzarían a principios de 1970 en sus respectivos personajes en “El Chavo del Ocho”, y el flechazo que sintió Roberto hacia Florinda habría sido fulminante. Sin embargo, cuando el genio de la comedia conoció a Meza, él estaba casado hacía dos décadas con su primera novia, Graciela Fernández.

Además, Roberto Gómez Bolaños tenía veinte años de diferencia de edad con Florinda y ella tampoco estaba sola. En ese entonces, la actriz mantenía un romance con Carlos Villagrán, quien interpretaba a Quico en la ficción. Aunque varias cosas parecían interponerse entre los dos, Roberto y Florinda terminaron juntos y se casaron en 2004 formando una de las parejas más queridas del medio artístico.

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se conocieron en el set de grabación de “El Chavo del Ocho” (Fotos: Getty Images)

¿CÓMO FUE EL PRIMER BESO DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS Y FLORINDA MEZA?

Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza se conocieron a principios de 1970 cuando formaban parte de “El Chavo del Ocho”. En ese entonces, Chespirito quedó flechazo por la popular ‘Doña Florinda’, pero en ese momento él estaba casado con Graciela Fernández.

El comediante mexicano estuvo interesado en su compañera de trabajo desde que la conoció y la cortejó por cerca de 5 años, pero Meza no le creía. Además, Roberto Gómez Bolaños tenía fama de mujeriego y ella tomó la decisión de alejarse de él. Sin embargo, la galantería del creador de ‘El Chavo del 8′, hizo que la actriz cambie de opinión.

La recordada Doña Florinda recordó todos los detalles que tenía Roberto Gómez Bolaños con ella: “Siempre fue una seducción. Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones”, contó Meza en 2017.

Sus caminos se cruzarían a principios de 1970 en sus respectivos personajes en “El Chavo del Ocho” (Fotos: Getty Images)

Después de trabajar cinco años juntos, los esfuerzos de Chespirito para conquistarla aumentaron cuando Florinda Meza se comprometió con otro hombre. “Él empezó a llevarme una flor diariamente a donde estuviera yo. Aún en domingo, siendo casado, si yo estaba en un restaurante con el pretendiente, bajábamos y en el automóvil de él estaba una flor”, dijo.

Florinda Meza le agradecía los detalles diarios, pero nunca le daba pie a iniciar una relación. Al no ver resultados, Gómez Bolaños dejó de mandarle flores. En ese momento, Meza se molestó porque quería que le siguiera mandando flores y se dio cuenta que estaba enamorada.

“Siempre me dejaba una flor, pero cuando dejó de hacerlo, yo pensé que él ya no me quería y estaba enojado conmigo porque yo nunca le respondía nada. Él vino a preguntarme si yo estaba enojada y le dije que no; le pregunté si él estaba enojado conmigo porque yo no le contestaba. Ahí se dio cuenta que ya me estaba enamorado”, dijo al programa argentino Morfi.

Meza también habló de su primer beso con ‘Chespirito’, el cual ocurrió cuando estaban en un bar en Chile en 1976. Mientras conversaban, ella le preguntó: “‘Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces?’, y él me contestó: ‘Siento que mi vida está vacía, me falta algo, a veces siento que me gustaría que alguien me besara…’”, narró Florinda.

“Y ahí se me salió: ‘Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”, fue la respuesta de Florinda que se selló en un apasionado beso.

Después del beso, Florinda Meza contó que se arrepintió porque Chespirito era su jefe y un hombre casado y con seis hijos. “Él insistía, yo seguía negándome, pero quería que él siga insistiendo”, agregó.