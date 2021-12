El actor estadounidense de origen mexicano, Juan Pablo Medina, causó conmoción el pasado mes de agosto al conocerse que fue internado de emergencia a causa de una trombosis. Debido a su delicado estado de salud, los médicos debieron amputarle una pierna, con la esperanza de detener la infección y salvarle la vida.

MÁS INFORMACIÓN: El motivo por el que tuvieron que amputarle una pierna a Juan Pablo Medina

Pasar por esta experiencia no le fue fácil al actor, pues más de un medio asegura que durante los primeros meses atravesó un profundo cuadro de depresión. Afortunadamente, el histrión no se dejó amilanar por su situación y hoy agradece estar con vida.

Antes de presentar problemas de salud, Medina se encontraba trabajando en una serie de Disney Plus, pero debido a su estado no pudo retomar las grabaciones y fue retirado del proyecto. A continuación, conoce quién será el actor que tomará su puesto y otros detalles de la producción.

El actor es conocido por sus interpretaciones en “La Casa de la Flores” y “Soy tu Fan” (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

EL REEMPLAZO DE JUAN PABLO MEDINA EN “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA”

El actor que ocupará el lugar que un día fue de Juan Pablo Medina en “Viaje al centro de la tierra” es Óscar Jaenada, la estrella española de 46 años que conquistó a la comunidad hispana con su interpretación de Luisito Rey en “Luis Miguel, la serie”.

De acuerdo a TV Notas, Óscar Jaenada se ha acoplado sin problemas al elenco del programa y ha podido manejar sin problemas la situación que surgió con la salida del actor mexicano.

MÁS INFORMACIÓN DE ÓSCAR JAENADA

Jaenada nació en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, el 4 de mayo de 1975. Antes de volverse famoso, atravesó problemas de dinero, llegando a dormir en la calle hasta que un buen día encontró empleo como camarero en el Hard Rock Café de Madrid, donde conoció al director Luis San Narciso, quien le dio la oportunidad de iniciar una carrera artística.

Óscar es padre de un niño llamado Aran, fruto de la relación que tuvo con la actriz española Bárbara Goenaga. En 2011 apareció en “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, donde dio vida a un oficial español, y también ha trabajado en “The Cold Light of Day” y “The Man Who Killed Don Quixote”. Otro de sus grandes trabajos es el que realizó en las películas “Cantiflas” y “Rambo V: Last Blood”.

Óscar Jaenada en el papel de Luisito Rey (Foto: Luis Miguel La Serie / Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON EL TRABAJO DE MEDINA EN LA SERIE DE DISNEY PLUS?

Debido a que Medina no continúa en la serie, las escenas que grabó fueron eliminadas por completo con el fin de evitar filtraciones. El tiempo que había dedicado al proyecto fue de casi un mes, mas no pudo concluirlo por su estado de salud.