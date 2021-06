Efraín Aguilar es considerado una escuela en la actuación peruana. No solo es reconocido como un gran productor, también es director y actor. ‘Betito’, como lo llaman de cariño, ha sido partícipe de grandes producciones nacionales como “Risas y Salsa”, “Taxista Ra Ra”, “Mil oficios”, “Así es la vida”, “Al fondo hay sitio”, y la más reciente “De vuelta al barrio”.

Si bien Efraín Aguilar ha logrado que varias producciones peruanas se conviertan en un éxito, particularmente “Mil oficios” se convirtió en uno de sus programas bandera ya que la serie fue líder de audiencia, gozó de gran popularidad y se convirtió en uno de los programas favoritos de la televisión peruana. En ese sentido, te contamos 10 cosas sobre el reconocido productor peruano.

EFRAÍN AGUILAR: 10 COSAS SOBRE EL PRODUCTOR Y DIRECTOR DE “MIL OFICIOS”

10. NACIMIENTO

Efraín Edmundo Aguilar Pardavé, también conocido como Betito, nació el 16 de diciembre de 1944 en Lima. Es decir, el productor, actor y director peruano tiene actualmente 77 años.

9. ESTUDIOS ACADÉMICOS

Efraín Aguilar concluyó sus estudios escolares en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera del distrito limeño de San Miguel.

8. SUS INICIOS EN LA TELEVISIÓN

Inició su carrera como parte del elenco del programa cómico “Risas y salsa” en la década de 1980, en el cual fungió también como su primer director y productor. Tiempo después, se dedicó a ser director de obras de teatro.

7. ESTUVO 11 AÑOS FUERA DE LA TV

En una entrevista para El Comercio, Efraín Aguilar contó algunos detalles secretos de la producción de “Risas y Salsa”, entre ellas, la vez que tuvo una fuerte discusión con Alberto Terry, de la gerencia de producción. Esto le costó 11 años fuera de la televisión, por lo que pudo regresar a la pantalla chica en el año 1993 y en 1997 volvería a “Risas y Salsa” para dirigirla y producirla dos años más.

“Cerca a cumplir tres años al aire, don Alberto me dice que el programa va a tener cambios, que había que poner chicas en tanga, y tuvimos una discusión muy ácida por eso”, cuenta Aguilar. “Le dije que no, me disgusté mucho, tiré con fuerza la puerta, que era de vidrio, y la rompí. Eso me costó once años fuera de la televisión”, agregó.

6. “TAXISTA RA RA”

En 1998, Efraín Aguilar produjo Taxista Ra Ra, que tuvo como protagonista a Adolfo Chuiman. Esta serie tuvo acogida por parte de los televidentes durante su emisión en Panamericana Televisión.

Efraín Aguilar estuvo fue de la televisión 11 años por un discusión. (Foto: GEC)

5. “LOS AMBULANTES DE LA RISA”

Entre 1999 y 2000, dirigió “Los ambulantes de la risa” en Panamericana Televisión, con el cual obtuvo buenos índices de audiencia, e incluso llegó a ser transmitido internacionalmente por la Cadena Sur.

4. “MIL OFICIOS”

Desde 2001 hasta 2003 dirigió “Mil Oficios”, protagonizados por Adolfo Chuiman y Aurora Aranda, que logró hasta 40 puntos de rating durante su emisión. La serie alcanzó un gran éxito, pero los problemas administrativos de Panamericana y la falta de pago que existía en la televisora generaron que Aguilar y Gigio Aranda dejaran la televisora.

3. AMÉRICA TELEVISIÓN

En 2004, y por la crisis que pasaba el canal, dejó Panamericana Televisión para mudarse a América Televisión, donde dirigió “Así es la vida” hasta 2008, logrando ser líder en su horario durante los años que estuvo en el aire. Desde 2009 hasta 2016 fue el director de “Al fondo hay sitio”, considerado uno de los programas más exitosos de la televisión peruana.

2. “LA ROSA DE GUADALUPE”

En 2020 fue productor de “La rosa de Guadalupe: Perú”, serie de televisión adaptación de la serie homónima mexicana. Duró 20 capítulos, debido a que fue lo único que se pudo grabar.

1. CARRERA POLÍTICA

Efraín Aguilar fue dos veces regidor de Lima por Unidad Nacional en las elecciones de 2002 y 2006, luego de que su partido, liderado por Luis Castañeda lograra obtener la alcaldía de Lima durante ese tiempo.