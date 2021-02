Dwayne Johnson, conocido popularmente como “La Roca”, es una de las personalidades más conocidas de Hollywood. Se desempeñó como luchador profesional para la WWE hasta su retirada oficial en 2019, con el objetivo de centrarse en su carrera artística. Hoy es un exitoso actor y uno de los mejores pagados de la industria, ha participado en un gran número de películas, entre ellas “Rápidos y furiosos” (“Fast and Furious” en Latinoamérica).

Johnson se integró al elenco principal como el oficial Luke Hobbs en “Rápidos y furiosos 5” (“Fast Five”) y desde entonces ha participado en las siguientes entregas de la saga, incluido el spin-off que estelariza junto con Jason Statham: “Hobbs and Shaw”.

El actor estadounidense de 48 años es uno de los más solicitados en la industria del cine y se ha posicionado como uno de los mejores, destacando entre otras celebridades de Hollywood. Por eso Rotten Tomatoes compartió una lista con las mejores películas en las que Dwayne Johnson ha participado.

Dwayne Johnson se integró al elenco principal como el oficial Luke Hobbs en “Rápidos y furiosos 5” (“Fast Five”) (Foto: Getty Images)

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE DWAYNE JOHNSON

10. THE RUNDOWN (2003)

Sinopsis: Beck (The Rock) es un cazarrecompensas de labios apretados al que no le gusta usar un arma y acepta cualquier trabajo sin hacer preguntas. Cuando el empleador de Beck, Walker (William Lucking), lo envía al Amazonas para localizar al engreído hijo de Walker, Travis (Seann William Scott), Beck descubre una población controlada por un cazador de tesoros tiránico (Christopher Walken). Para sobrevivir, Beck y Travis deben trabajar juntos, sin que su afecto por una misteriosa rebelde (Rosario Dawson) se interponga en su camino.

Protagonizada por: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Rosario Dawson, Christopher Walken, Ewen Bremner, Jon Gries

Dirigida por: Peter Berg.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 69%

9. “FAST & FURIOUS 6” (2003)

Sinopsis: Desde que el atraco de Dom (Vin Diesel) y Brian (Paul Walker) en Río los dejó a ellos ya su equipo personas muy ricas, se han dispersado por todo el mundo; sin embargo, aún deben vivir como fugitivos, sin poder regresar a casa con sus familias. Mientras tanto, el agente Hobbs (Dwayne Johnson) ha estado rastreando a una pandilla de conductores mercenarios letalmente hábiles cuyo segundo al mando es alguien que Dom conoce. Incapaz de derrotarlos él mismo, Hobbs le pide ayuda a Dom y su equipo a cambio de un perdón total para todos.

Protagonizada por: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson.

Dirigida por: Justin Lin.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 70%

8. “JUMANJI: THE NEXT LEVEL” (2019)

Sinopsis: Cuando Spencer regresa al fantástico mundo de Jumanji, sus amigas Martha, Fridge y Bethany vuelven a entrar en el juego para llevarlo a casa. Pero el juego ahora está roto y contraatacando. Todo lo que los amigos saben sobre Jumanji está a punto de cambiar, ya que pronto descubren que hay más obstáculos y más peligros que superar.

Protagonizada por: Dwayne Johnson, Ratón Kevin, Jack Black, Karen Gillan Rub, Awkwafina y Nick Jonas.

Dirigida por: Jake Kasdan.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 71%

7. “CENTRAL INTELLIGENCE” (2016)

Sinopsis: Acosado cuando era adolescente por tener sobrepeso, Bob Stone (Dwayne Johnson) se presenta a su reunión de la escuela secundaria luciendo en forma y musculoso. Mientras está allí, encuentra a Calvin Joyner (Kevin Hart), un contable que habla rápido y que extraña sus días de gloria como un atleta popular. Stone es ahora un agente letal de la CIA que necesita las habilidades numéricas de Calvin para ayudarlo a salvar el comprometido sistema de satélites espías de Estados Unidos. Juntos, los ex compañeros de clase se enfrentan a tiroteos, espionaje y traiciones mientras intentan evitar el caos mundial.

Protagonizada por: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan Agente, Danielle, Jason Bateman, Aaron Paul

Dirigida por: Rawson Marshall Thurber.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 71%

6. “JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE” (2017)

Sinopsis: Cuatro niños de secundaria descubren una vieja consola de videojuegos y se sienten atraídos por la jungla del juego, convirtiéndose literalmente en los avatares adultos que eligieron. Lo que descubren es que no solo juegas a Jumanji, debes sobrevivir. Para ganar el juego y regresar al mundo real, tendrán que emprender la aventura más peligrosa de sus vidas, descubrir lo que Alan Parrish dejó hace 20 años y cambiar la forma en que piensan sobre sí mismos, o se quedarán atrapados. en el juego para siempre.

Protagonizada por: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale

Dirigida por: Jake Kasdan.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 76%

5. “FAST FIVE” (2011)

Sinopsis: Desde que el ex policía Brian O’Conner (Paul Walker) y Mia Torretto (Jordana Brewster) sacaron a su hermano Dom (Vin Diesel) de la custodia, han viajado de frontera en frontera para evadir a las autoridades. En Río de Janeiro, deben hacer un último trabajo antes de poder obtener su libertad para siempre. Al reunir a su equipo de élite de corredores de autos, Brian y Dom saben que deben enfrentarse al empresario corrupto que los quiere muertos, antes de que el agente federal (Dwayne Johnson) que los está siguiendo los encuentre.

Protagonizada por: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Matt Schulze.

Dirigida por: Justin Lin.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 77%

Se desempeñó como luchador profesional para la WWE hasta su retirada oficial en 2019, con el objetivo de centrarse en su carrera artística. (Foto: Getty Images)

4. “THE OTHER GUYS” (2010)

Sinopsis: A diferencia de sus homólogos heroicos en la fuerza, los detectives Gamble (Will Ferrell) y Hoitz (Mark Wahlberg) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) atados al escritorio no reciben titulares mientras trabajan día a día. Gamble disfruta de su trabajo como repartidor de papel, pero Hoitz está ansioso por volver a la calle y hacerse un nombre. Cuando un caso aparentemente menor resulta ser un gran problema, los dos policías tienen la oportunidad de demostrar finalmente a sus camaradas que tienen las cosas adecuadas.

Protagonizada por: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Michael Keaton, Steve Coogan, Ray Stevenson.

Dirigida por: Adam McKay.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 78%

3. “FURIOUS 7” (2015)

Sinopsis: Después de derrotar al terrorista internacional Owen Shaw, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner (Paul Walker) y el resto de la tripulación se han separado para regresar a vidas más normales. Sin embargo, Deckard Shaw (Jason Statham), el hermano mayor de Owen, está sediento de venganza. Un hábil agente del gobierno se ofrece a ayudar a Dom y compañía a cuidar de Shaw a cambio de su ayuda para rescatar a un pirata informático secuestrado que ha desarrollado un poderoso programa de vigilancia.

Protagonizada por: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson y Chris “Ludacris” Bridges.

Dirigida por: James Wan.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 82%

2. “FIGHTING WITH MY FAMILY” (2019)

Sinopsis: Nacida en una familia de luchadores muy unida, Paige y su hermano Zak están encantados cuando tienen la oportunidad única en la vida de participar en la WWE. Pero cuando solo Paige gana un lugar en el programa de entrenamiento competitivo, debe dejar atrás a sus seres queridos y enfrentarse sola a este nuevo mundo despiadado. El viaje de Paige la empuja a profundizar y finalmente demostrarle al mundo que lo que la hace diferente es lo que puede convertirla en una estrella.

Protagonizada por: Florencia Pugh, Lena Headey, Nick Frost, Jack Lowden, Vince Vaughn y Dwayne Johnson.

Dirigida por: Stephen Merchant.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 92%

1. “MOANA” (2016)

Sinopsis: Una adolescente aventurera se embarca en una atrevida misión para salvar a su pueblo. Durante su viaje, Moana conoce al otrora poderoso semidiós Maui, quien la guía en su búsqueda para convertirse en un buscador de caminos maestro. Juntos navegan a través del océano abierto en un viaje lleno de acción, encontrando monstruos enormes y probabilidades imposibles. En el camino, Moana cumple la antigua búsqueda de sus antepasados y descubre lo único que siempre buscó: su propia identidad.

Protagonizada por: Dwayne Johnson, Auli’i Cravalho, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement y Nicole Scherzinger.

Dirigida por: John Musker y Ron Clements.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 95%