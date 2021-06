Dragon Ball es uno de los animes más exitosos a nivel mundial que a lo largo de sus 444 episodios logró ganarse el corazón del público. Con Goku siempre a la cabeza de la historia, el programa mantuvo los mismos personajes como Krilin, Vegeta, Bulma, Gohan, entre muchos otros.

La creación de Akira Toriyama nos mostró diversas historias, pero algunas fueron olvidadas en el camino. Ya sea por limitaciones de tiempo o porque tomaron una dirección diferente, estas historias no recibieron un final adecuado. Aquí te mostramos 10 historias, según “Screenrant”.

El programa describe las aventuras de Gokū, un guerrero saiyajin, cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. (Foto: Toei Animation)

10. EL GRAN SAIYAMAN

Ya convertido en un adolescente, Gohan quiere concentrarse en sus estudios. Durante este tiempo, desarrolla un alter ego para luchar contra el crimen, dándole a Dragon Ball su versión de superhéroe. El Gran Saiyaman seguro que era ridículo, pero había algo de encanto en el tonto disfraz de Gohan y su comportamiento demasiado santurrón. Por desgracia, la historia no duró mucho, y cuando llega el Torneo Mundial de Artes Marciales, el Saiyaman casi desaparece.

9. REY FRÍO

“Rey Frío” es el padre de Frieza, por lo que los fanáticos esperaban que fuera un enemigo prominente de Goku y compañía. Sin embargo, terminó siendo más una promesa falsa que una amenaza real. No pasa mucho tiempo antes de que Future Trunks despache rápida y sin ceremonias al futuro Rey. Aunque este personaje cumplió un propósito en el programa, su arco no puede evitar sentirse decepcionante.

8. LA NUEVA VIDA DE MAJIN BUU

La versión bondadosa de Majin Buu tiene su final feliz al final de la saga Buu. Entra en una feliz vida doméstica con el Sr. Satana y su perro, e incluso se convierte en un querido amigo de los otros Guerreros Z. Los últimos episodios de Z incluso lo muestran comprando con Bulma y ayudando a detener los crímenes en la ciudad. Su arco fue breve y terminó en el olvido.

7. LIDERAZGO DEL MAESTRO ROSHI

Durante la infancia de Goku, el Maestro Roshi es el anciano sabio residente de la serie. Entrena a Goku y Krillin, mostrando un amplio conocimiento de las artes marciales. Sin embargo, cuando llega Majin Buu, Roshi simplemente está allí y no sirve para nada en la trama. A veces, ni siquiera habla, lo que demuestra que los escritores ya no encontraron ningún uso para el venerable maestro.

6. EL MISTERIOSO VIRUS DEL CORAZÓN

Future Trunks regresa al pasado para detener el apocalipsis que destruyó su mundo. El Saiyajin muere debido a un virus cardíaco que también mata a muchos otros, o al menos eso es lo que dice el joven de cabello púrpura. De hecho, Goku contrae el virus, pero se recupera con éxito gracias a la futura medicina de Trunks. Después de esto, el virus nunca vuelve a aparecer y no hay señales de que esté devastando el mundo como Trunks dijo que lo haría.

La creación de Akira Toriyama nos mostró diversas historias, pero algunas fueron olvidadas en el camino. (Foto: Toei Animation)

5. TIEN SHINHAN Y CHIAOTZU

Inicialmente Tien y Chiaotzu se convierten en dos de los amigos más cercanos de Goku. A lo largo de la saga Saiyan, el dúo demuestra su valía en numerosas ocasiones. Para cuando se alarga, Tien y Chiaotzu ya no son los personajes principales. Participan en los Cell Games, y Tien tiene un último momento bajo el foco de atención antes de desaparecer de nuevo.

4. CONTRIBUCIONES DE YAMCHA A LOS Z FIGHTERS

Yamcha fue uno de los personajes principales en el anime original. Este personaje es uno de los amigos de Goku y luego comparte una relación infame con Bulma que desafortunadamente termina después de que él la engaña. A medida que pasaban los episodios, el programa aparentemente se olvidó de la importancia de Yamcha y se vuelve en un personaje insignificante.

3. CUENTOS DE COLAS

Los Saiyajin nacen con colas que les permiten convertirse en el salvaje Gran Simio. Goku, Gohan, Vegeta y toda la experiencia de la transformación del gran mono durante todo el show, y el mono antropomorfo juega un papel destacado en Dragon Ball y los primeros días de Z. Sin embargo, el Gran Simio nunca vuelve a aparecer después de la saga de Frieza. El programa estableció al Gran Simio como una marca comercial crucial de la raza Saiyan, por lo que es extraño que los monos gigantes desaparezcan a mitad del espectáculo.

2. HABILIDADES DE LUCHA DE GOHAN

Gohan siempre fue un poco contradictorio. Parece destinado a luchar contra la grandeza, pero no le gusta la violencia y la confrontación. Durante la última batalla contra Cell, Gohan da el golpe mortal, aparentemente estableciéndose como el nuevo líder de la franquicia. Gohan logra su forma Ultimate ahora icónica, pero incluso eso no es suficiente para mantenerlo con vida. Después, mientras Super trató de que volviera a la forma de lucha, el personaje ya no es el joven prometedor que alguna vez fue.

1. LANZAMIENTO

Quizás el caso más atroz de una trama abandonada es Launch. La joven era dulce en su personaje de cabello púrpura, pero se convirtió en una criminal peligrosa cuando se volvió rubia. Ella juega un papel secundario durante Dragon Ball, pero desaparece poco después de la muerte de Tien en Z.