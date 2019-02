Doña Flor y sus dos maridos: Todo sobre la telenovela de Televisa y Univision

Basada en una obra del autor brasileño Jorge Amado, Doña Flor y sus dos maridos , telenovela que Televisa y Univision preparan para el 2018, está bajo la producción de Eduardo Meza, dirección de Benjamín Cann y coadaptadación de María Elena López Castañeda, Alfredo Alejandro, Fercho Nolla y Maykel R. Ponjuán.

Esta no es la primera adaptación que se hace de la obra literaria de 1966, hace algunos años la televisora más grande de Brasil, Globo, realizó una miniserie con alto contenido sexual. Sin embargo, el productor de la serie mexicana dijo en entrevista que el reto de esta nueva versión será distinto, ya que estará en un horario familiar, es decir, no incluirá contenido fuerte.

Meza presentó el proyecto como “un producto de la más alta calidad, que responde a las nuevas expectativas de las audiencias y que forma parte de la nueva línea de contenidos que está desarrollando Televisa”.

El martes 27 de noviembre el elenco de Doña Flor y sus dos maridos se reunió junto a su productor Eduardo Meza y gran parte de su equipo de producción en el foro 14 de Televisa San Ángel para dar el tradicional claquetazo de inicio de grabaciones de la telenovela.

HISTORIA DE DOÑA FLOR Y SUS DOS MARIDOS

Este melodrama con tintes de comedia relata la historia de Flor, cuya vida cambia cuando conoce y se casa con Valentín, un simpático ladrón, pero su romance terminó cuando este fue asesinado. Después de un tiempo, Flor encuentra consuelo en su amigo Teodoro, con quien también se casa, aunque es feliz la rutina y la monotonía desgastan la relación.

Todo ello impulsa a flor a pedir un deseo, y al parecer este se hace realidad, pues Valentín regresa como fantasma a poseer el cuerpo de Teodoro. Ahora Flor está enamorada de dos hombres. Uno vivo, que lo tiene a su lado dispuesto a dar todo por ella y acompañar sus sueños, y el otro su exmarido muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer tercamente al lado de ella.

TRÁILER DE DOÑA FLOR Y SUS DOS MARIDOS

ACTORES Y PERSONAJES DE DOÑA FLOR Y SUS DOS MARIDOS

El viernes 9 de noviembre Televisa confirmó al elenco protagónico de Doña Flor y sus dos maridos, encabezado por Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur.

Ana Serradilla interpreta a Flor

Joaquín Ferreira interpreta a Valentín

Sergio Mur interpreta a Teodoro

Junto al triángulo protagónico de la historia estará un variado elenco de actores que le imprimirán personalidad a la telenovela. Algunos de ellos son:



Rebecca Jones

Ximena Ayala

Mariluz Bermúdez

Liz Gallardo

Alejandra Ley

Alejandro Calva

Roberto Blandón

Jorge Luis Vázquez

Fernando Robles

La actriz mexicana Ana Serradilla reconoció que Doña Flor y sus dos maridos “es un proyecto diferente, que está cuidado, que necesitaba actores de otro rubro que hubiéramos hecho más cine, más teatro, pueden ver el elenco, se compone en su mayoría por este tipo de actores para imprimirle justamente esta cuestión diferente. Se va a ver un arte diferente, vamos a contar una historia diferente, obviamente sigue siendo una telenovela, pero con otro puntito”.

“Es una mujer que vive en un pueblo con una vida bastante normal, que llega un momento en su vida que se ha dado cuenta de que vivió para los demás, para su familia y que no se dedicó a lo que a ella le gustaba, no se ha enamorado, no ha hecho una familia y de pronto le llega todo de golpe, y no sabe qué hacer con ello y de pronto la vida se lo vuelve a arrebatar y se lo devuelve en forma de fantasma, por eso van a ver que hay dos (maridos)”, agregó.

EQUIPO CREATIVO DE DOÑA FLOR Y SUS DOS MARIDOS

Dirección: Benjamín Cann

Adaptación: María Elena López Castañeda, Alfredo Alejandro, Fercho Nolla y Maykel R. Ponjuán

Edición literaria: Pilar Pedroza Moncada

Guion: Juan Andrés Granados

Producción: Eduardo Meza

FECHA DE ESTRENO DE DOÑA FLOR Y SUS DOS MARIDOS

Doña Flor y sus dos maridos tiene previsto su estreno para el primer semestre de 2019 a través del canal Las Estrellas en México y con fecha por confirmar para Univision en Estados Unidos.