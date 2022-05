Disney presentó sus últimos resultados financieros correspondientes al Q2 2022 en donde destaca la cifra de 137,7 millones de suscriptores a nivel mundial en su servicio de video en streaming. Mientras Netflix pierde subscriptores, Disney aumenta.

Christine McCarthy, directora de Finanzas de Disney, reconoció que la primera mitad del año fue más fuerte de lo que esperaban. aunque se esperaba que el número baje los próximos meses. La compañía confirmó que el ingreso promedio por suscriptor a Disney Plus pasó de 5,14 a 6,35 dólares debido a un incremento en los precios. Esto también referencia usuarios del servicio Star+ en América Latina.

Un dato importante es la pérdida de 1.000 millones de dólares por finalizar anticipadamente los acuerdos de licencia de contenido. Aunque no hay datos concretos, se cree que esto es debido a cancelar el contrato con Netflix sobre presentar las series colaborativas de Marvel con la plataforma rival.

Mientras que Mickey Mouse celebra, en Netflix lo están viendo todo rojo. La empresa 200 mil suscriptores en menos de un año, haciendo que los accionistas se fugasen. La normalización de la pandemia y el cierre de Netflix en Rusia llevó a que menos usuarios usasen la plataforma. Lo peor se estima que está por llegar, viendo que Netflix llegaría a perder 2 millones de usuarios el resto del año.

Para evitar esto, las dos plataformas aceptaron añadir métodos de mantener usuarios como una suscripción más barata con anuncios, lo que no entusiasmó a la población. Aunque Disney cree que la combinación de una suscripción barata con anuncios y el modelo tradicional ayudarán a incrementar su base de usuarios. “Eso nos dará la capacidad de ajustar nuestro precio mientras mantenemos nuestra sólida posición de valor”, dijo Bob Chapek, CEO de la empresa.

La lucha sangrienta del streaming

Pero Disney se siente seguro en el mantenimiento de usuarios fieles, ya que creen que el contenido que promueven es de alta calidad. Disney ofrece a diferentes grupos demográficos con su contenido de dibujos animados, superhéroes y Star Wars. Algo que no se puede asegurar de Netflix, que siempre ha recibido una recepción irregular en lo referente a su material original. Sus franquicias originales son pocas, y en los últimos años muchas de las películas que sobresalían en la plataforma han salido para volver con sus respectivas compañias a sus propias nuevas plataformas (como el ejemplo de Disney y Warner/HBO Max).

Aún así, si el contenido original no funciona, las dos plataformas pueden recaer en la opción de las “franquicias” como paracaídas. Disney ve con buenos ojos próximas series como Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, She- Hulk o el reboot de Blade. Por su parte, Netflix prepara nuevas temporadas de Stranger Things, Cobra Kai, The Umbrella Academy y el esperado regreso de Love, Death & Robots.

Pero esto no significa que Disney haya triunfado, pues HBO Max, Prime Video, Paramount+ o Apple TV+ se ven como feroces enemigos.

Disney se siente seguro en su contenido para mantener leal a su audiencia (Foto:Disney)





