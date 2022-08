A pesar de haber surgido solo tres años atrás, Disney Plus ha llegado a captar la atención de la mayoría del mundo, ya que la plataforma del ratón ha obtenido 221 millones de suscriptores a nivel global en lo que va del año. Superando a Netflix, que solo llegó a los 220 millones.

No parece gran diferencia, pero hay que tomar en consideración diferentes elementos, como el hecho de que Netflix ha contado con su propia plataforma desde mediados de la década del 2010, mientras que Disney + recién surgió tres años atrás. Para aceptar un número tan alto en tan poco tiempo, quiere decir que la plataforma sacó mucho contenido en muy poco tiempo. En comparación, aunque Netflix ha sido reconocido por ser el “rey” de las plataformas, no ha sabido jugar en los últimos años al no apostar por proyectos convincentes que atrajesen el interés del público.

En comparación, Disney es dueño de dos de las franquicias más populares, Marvel y Star Wars, lo que les ha servido al momento de crear su propia biblioteca de contenido. A diferencia, Netflix no tiene de por sí una “franquicia” potente, salvo Stranger Things, y las películas que no son de su propiedad pronto desaparecen de la plataforma. Con contenido cuestionable y mayor competencia, la plataforma sufriría una caída a largo plazo.

“Tuvimos un excelente trimestre con nuestros equipos creativos y de negocios impulsando un rendimiento sobresaliente en nuestros parques temáticos nacionales, grandes aumentos en la audiencia de deportes en vivo y un crecimiento significativo de suscriptores en nuestros servicios de streaming. Con 14,4 millones de suscriptores de Disney+ sumados durante el tercer trimestre fiscal, ahora tenemos 221 millones de miembros en total en nuestra oferta de streaming”, declaró Bob Chapek, CEO de Disney.

Los próximos planes de Disney serán ofrecer una nueva suscripción, la más económica hasta ahora, pero con anuncios.

Disney+ ha llegado a traspasar a Netflix en cuestión de suscriptores.





