La famosa actriz mexicana, Diana Bracho, ha sido protagonista de una de las escenas más tristes que se ha vivido en cuanto a telenovelas se refiere. Ella, tras su participación en ¿Qué le pasa a mi familia? ha revelado cómo fue grabar ese momento trágico en donde muere, justo en el final de la historia.

En una reciente entrevista, Diana Bracho cuenta cómo se hicieron las grabaciones del fallecimiento de la popular “mamá gallina”. Entre otras cosas, la artista revela que ahora se prepara para el lanzamiento de un libro de poemas, el cual viene siendo un sueño desde su juventud.

“Yo toda mi vida he escrito, a los 7 años escribí mi primer poema, estudié Filosofía y Letras Inglesas pensando que yo iba a ser escritora, me desvié y me volví actriz, cosa que me hace muy feliz, pero la escritura era una asignatura pendiente en mi vida”, cuenta la famosa de 76 años.

LA MUERTE DE ‘LUZ’, SEGÚN DIANA BRACHO

En el final de ¿Qué le pasa a mi familia? pudimos vivir varias emociones. Quizás el momento más emotivo de esta telenovela fue cuando Luz, aún convaleciente y hospitalizada por la enfermedad que padece le pide a su hijo, quien es médico que la deje ir al bautizo de Lucecita.

En este episodio Luz o también conocida como la “mamá gallina” deja el hospital para ir al bautizó de la bebé. El capítulo se llena de emoción cuando Luz a manera de despedida le regala a cada uno de sus hijos un objeto para que siempre la puedan recordar.

Luz le obsequió una pañoleta a Lalo. Esta prenda la utilizó mientras trabajó en “Mamá gallina”. A Sol le dio unos aretes, a Ponchita una medalla para que la proteja de todo mal y a Mariano un saco, creyendo que cuando no esté ese abrigo lo abrazaría como si ella lo hiciera.

Al finalizar este melancólico momento, Luz muere en brazos de su gran amor y en presencia de todos los “pollitos”. Tras enterarse de la noticia todo Guanajuato fue a su entierro para acompañarla hasta su última morada.

“Fue toda una vida, fueron ocho meses, fue un parto, una experiencia muy rica, muy enriquecedora, muy intensa, dolorosa en algunos momentos y gozosa finalmente. Me costó hacer su muerte. Haz de cuenta que me estaba muriendo yo, fue muy fuerte. Quedé destrozada”, contó la actriz a Las Estrellas.

¿QUIÉN ES DIANA BRACHO?

Diana Bracho es natural de México. Nació en 1944 en la Ciudad de México en un entorno plagado de artistas. Ella es hija del famoso director mexicano Julio Bracho y la actriz Diana Bordes Mangel. Sus tías son nada menos que dos referentes del cine azteca como son Dolores del Río y Andrea Palma.

Su debut en una película fue en “El castillo de la pureza” en 1973, dirigida por Arturo Ripstein. Esta interpretación hizo que ganara su primer galardón el cual fue Ariel, como Mejor coactuación femenina.

A lo largo de su carrera la hemos podido ver en otros filmes como “Entre Pancho Villa” y “Una Mujer Desnuda” (1996), “El infierno de todos tan temido” (1979). Uno de sus últimos trabajos fue en “Y tu mamá también” (2001).