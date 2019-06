Día del padre: ¿Cuáles son los mejores regalos para un papá geek?

Este domingo se celebra el Día del Padre en Perú y en diversos países del mundo. Esta fecha es especial para agradecerle a tu papá o futuros papás por el amor incondicional que siempre les dan a sus hijos y si quieres engreírlo con algunos regalos particulares porque se consideran geek, entonces dale una miradita a estos obsequios frikis que le encantarán.



Los cómics, los animes, los videojuegos o las sagas fantásticas pueden ser la elección perfecta para sorprender a tu padre en esta fecha especial.



Como es de imaginar, nada define mejor a un geek que una buena colección con artículos originales y limitados. Por ello, aquí te damos una serie de recomendaciones de artículos que podrías regalar a tu padre y ayudarle a ser todo un friki.



MARVEL

El Guantelete del Infinito es la pieza angular de todo el universo cinematográfico Marvel hasta la fecha, y la mejor arma usada por el titán Thanos. Esta edición es parte de Marvel Legends Series y cuenta con un diseño para coleccionistas. Con gemas que brillan cuando es usado y efectos sonoros, esta pieza pondrá en equilibrio cualquier colección de un fanático de Marvel.



Guante de Thanos (Marvel) Guante de Thanos (Marvel) Guante de Thanos (Marvel)

DC COMICS

Una de las historias más épicas de Batman es, sin lugar a dudas, The Dark Knight Returns, escrita por Frank Miller. Por ello, esta figura de la edición limitada Black and White de DC Comics diseñada por el mismísimo Miller, es una de las piezas más deseadas por los coleccionistas del famoso hombre murciélago. Con un diseño sombrío e imponente, Miller destacó todo el heroísmo de este mítico personaje de los comics.



Figura de acción de Batman (Foto: DC) Figura de acción de Batman (Foto: DC) Figura de acción de Batman (Foto: DC)

LEGO DELOREAN MACHINE

El regalo perfecto para compartir con los hijos o para coleccionar: una versión en miniatura de la máquina del tiempo DeLorean icónica que el Dr. Emmett ‘Doc’ Brown y Marty McFly conocida para viajar de nuevo al futuro. Cuenta con gran cantidad de detalles como la apertura de puertas de ala de gaviota, ruedas plegables, condensador de flujo, presentación de viajes en el tiempo y 2 minifiguras: Marty McFly y Doc Brown.



Lego Delorean Machine (Foto: Lego) Lego Delorean Machine (Foto: Lego) Lego Delorean Machine (Foto: Lego)

NINTENDO

La Master Edition de Zelda: Breath of Wild es una joya para los amantes de Nintendo. Considerado uno de los mejores juegos de la franquicia y elegido como Game of The Year, esta edición contiene un disco con la emblemática banda sonora, un mapa de Hyrule, una moneda de coleccionista del Ojo de Sheikah, un estuche para la Nintendo Switch con iconografía de la saga y una estatuilla de The Master Sword of Resurrection edición limitada. Sin duda, una pieza deseada por todos aquellos que siempre soñaron con vivir en Hyrule y salvar a la princesa Zelda.





Juego Zelda Juego Zelda Juego Zelda

STAR WARS

Las nuevas películas de esta saga no solo han expandido este universo, sino que, han puesto en mayor valor objetos de la saga original. Por ejemplo, no existe fan de Star Wars que no desee esta mini réplica bañada en oro del sable de Obi Wan Kenobi. Esta pieza incluye un certificado de autenticidad y una credencial del Club de Coleccionistas de Star Wars. Si eres un fiel seguidor de los jedi, con esto podrás vencer al Imperio.



Mini réplica bañada en oro del sable de Obi Wan Kenobi (Foto: Star Wars) Mini réplica bañada en oro del sable de Obi Wan Kenobi (Foto: Star Wars) Mini réplica bañada en oro del sable de Obi Wan Kenobi (Foto: Star Wars)

HARRY POTTER

Los fanáticos del mundo mágico de Hogwarts quedarán petrificados al ver esta colección definitiva en tapa dura de los libros de Harry Potter. Esta colección no solo cuenta con la mejor calidad de impresión y de papel posible, también con una versión ampliada de las portadas originales con letras en relieve. Con esta colección, no habrá mortífago que se acerque a tu biblioteca.



Colección completa de los libros de Harry Potter (Foto: Harry Potter) Colección completa de los libros de Harry Potter (Foto: Harry Potter) Colección completa de los libros de Harry Potter (Foto: Harry Potter)

DRONES

Están de moda y son muy divertidos. Lo mejor es que puedes adquirir algunos muy baratos en tiendas departamentales o hasta los más especializados como los DJI. Estos aparatos les podrá ayudar a expandir más su imaginación y sus dotes de camarógrafos.



Este dron puede ser un excelente regalo para un papá geek Este dron puede ser un excelente regalo para un papá geek Este dron puede ser un excelente regalo para un papá geek

PANTUFLAS DE YETI

Para tener siempre los pies calientes estas pantuflas de Yeti de andar por casa le encantarán. Mantiene el calor durante 4 a 6 horas sin necesidad de cables.



Pantuflas de Yeti perfectas para el invierno Pantuflas de Yeti perfectas para el invierno Pantuflas de Yeti perfectas para el invierno

Muchos de estos objetos puedes encontrarlos a la venta en diferentes plataformas web nacionales e internacionales y si quieres encontrar la forma de que te las envíen puedes utilizar la aplicación Grabr que conecta compradores con viajeros de todo el mundo.