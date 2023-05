Más de la mitad de la población peruana son mujeres (50,4%), según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2023; 16 millones 999 mil mujeres habitan en el Perú para ser exactos y, de todas ellas, según el último conteo en 2022, más de ocho millones 777 mil mujeres son madres. Esto quiere decir que más de la mitad (64,4%) de la población femenina es mamá y el 60% de ellas trabaja en alguna actividad.

Cifras que reflejan la importancia que tiene cada una ellas para nuestro país, y sumado a ello, las madres representan, para la mayoría de sus hijos, el amor, el cuidado, la protección y ese cariño incondicional que una mamá puede entregar.

Pero la maternidad también es catalogada como uno de los principales determinantes de las brechas de género en el mercado de laboral, a pesar de que, según el estudio del INE en el 2023, el 35,9% de los hogares a nivel nacional, son liderados por mujeres. Contrariamente a ello, en el informe “Brechas de género, 2022″, hecho por el INEI, al año 2021, las mujeres ganan en promedio 27.4 % menos que los hombres.

Definitivamente el día de la madre es un día de celebración que motiva a felicitar y agasajar a las madres con distintos detalles y de diversas formas. Pero también debería ser un día de reflexión para evaluar los progresos logrados, dimensionar el camino que queda aún por recorrer para lograr una sociedad más justa y debatir una estrategia que permita erradicar los prejuicios de género que millones de mujeres que son madres tienen que enfrentar, especialmente cuando se trata de espacios tradicionalmente masculinos.

Lograr ese equilibrio entre ser una mujer trabajadora y una madre de familia es todo un desafío que, estas 5 profesionales, asumen a diario con el optimismo de seguir ganando espacios y cerrar cada vez más la brecha de género, en el mercado laboral, para futuras generaciones.

Lorena Ferreyros, gerente de Gestión Ambiental, Social y Gobierno Corporativo de Acceso Crediticio

Lorena Ferreyros

“Sin duda alguna es una fecha muy especial para mí; hace 3 años me convertí en mamá por primera vez y, sinceramente, tenía mucha incertidumbre sobre las posibilidades de trabajar que tendría siendo madre. Debo reconocer que el home office y los tiempos flexibles que me ofreció la compañía, ayudaron mucho, no sólo a mi sino a todas las que éramos madres en ese momento. Fue muy gratificante tener la oportunidad de demostrar que, aunque es difícil, se puede lograr e incluso mejorar los resultados de nuestro trabajo. Es posible lograr el balance vida – trabajo y las empresas cada vez valoran más no perder talentos importantes, ni hacer diferencias con las que somos madres. Mi mensaje a todas nosotras sería ser perseverante y resilientes frente a las adversidades que siempre existirán, pero nuestra motivación por impulsar el liderazgo debe continuar. El camino es largo, pero definitivamente los resultados valen la pena”.

Cecilia Zevallos Atoche, gerente de Aprendizajes Innova Schools

Cecilia Zevallos

“Cada año, el porcentaje de mujeres peruanas que pertenece a la población económicamente activa (PEA) crece. Hoy podemos sentirnos orgullosas de representar el 45% a nivel nacional y que, por otro lado, el 31.8% de hogares tiene a una mujer como jefa del hogar. Estas cifras nos llenan de orgullo dado que el avance que estamos logrando ha sido considerable, aun con las responsabilidades que asumimos al tener que conciliar nuestros roles de mujeres trabajadoras y madres. Y es que compatibilizar estos roles es posible si, ante todo, nos organizamos, identificamos una red de apoyo para eventualidades y cuidamos los espacios de diálogo con nuestros hijos e hijas, a fin de estar siempre atentas a sus rutinas, emociones y cuestionamientos, siempre teniendo en cuenta nuestra salud física y emocional. Las mamás peruanas continuarán trabajando para alcanzar más logros y objetivos”.

Maria Isabel León, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial

María Isabel Leon

“Traer un ser humano al mundo es una experiencia única y maravillosa. Nuestro rol como madres es el de ser una guía para nuestros hijos, enseñarles sobre el amor, el mundo, a ser fuertes, tolerantes, independientes, auténticos y plenos. Nuestro rol es clave en la formación de valores esenciales de la vida como son el respeto hacia sí mismos, hacia los demás, la honorabilidad, la honradez, la justicia y la paz. Por eso, es importante ser coherente entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Ser líder en la formación de jóvenes es, igualmente, un reto único: inspirar, motivar y despertar talento y capacidades en otros seres humanos, es una labor maravillosa. Henry Kissinger decía que la tarea del líder es llevar a la gente desde donde está hasta donde nunca ha estado y creo que esta frase grafica muy bien nuestra labor”.

Julie Beteta, directora adjunta de Personas y Organización de MAPFRE Perú

Julie Beteta

“Asumir el rol de mamá, ejecutiva, líder, esposa, hija, no es una tarea fácil, pero estamos creadas para ello. Como ejecutivas, organizarnos es lo primero y ello debe incluir el tiempo de calidad que le brindo a mi hija y al trabajo, sin descuidar mis responsabilidades. Ser líder en una gran organización como Mapfre y guiar a un equipo con diferentes personalidades, pero con un solo objetivo, te enriquece en lo profesional y personal. Nuestro propósito es cuidar lo que les importa a las personas, y quien mejor que las mamás con M de MAPFRE para lograrlo. Por ello, las madres que laboramos aquí somos grandes profesionales que aprovechamos los aprendizajes de nuestra maternidad para empoderarnos y protagonizar nuestro propio desarrollo, asumiendo un liderazgo positivo”.

Vanessa Cuba, gerenta central de Producto, Marketing e Inteligencia Comercial de Compartamos Financiera

Vanessa Cuba

“Las madres emprendedoras son uno de los principales agentes de cambio en la sociedad y en el mercado laboral. Son creadoras de su propio negocio y, con él, de un empleo que les permite tener un mayor control de su tiempo para poder dedicarle a sus hijos la atención que necesitan. Y una vez que sus negocios crecen, generan con ellos más empleo para su entorno, generando así el crecimiento económico de sus comunidades, barrios y ciudades. El 83% de los clientes de Compartamos Financiera son mujeres, muchas de ellas, madres; y con nuestra oferta en créditos, ahorros y seguros ayudamos al crecimiento de sus negocios que les otorgan a las madres la independencia financiera para llevar adelante sus sueños y los sueños de sus hijos y las convierte en un motor de desarrollo para el país”.