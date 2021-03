Embajada de Australia celebrará el Día Internacional de la Mujer

Al celebrarse un año más el Día Internacional de la Mujer, la Embajada de Australia en el Perú anuncia un episodio más de su serie de webinars “Perú Australia Bicentennial Talks”, que en esta oportunidad lleva por título: “Los retos de las mujeres en el mundo de hoy. ¿Cómo romper el techo de cristal en sectores tradicionalmente liderados por hombres?”, con la participación de tres mujeres profesionales con vasta experiencia internacional en sectores como son la minería, negocios y diplomacia. La charla podrá ser vista de manera gratuita a través de las redes sociales de la Embajada de Australia en el Perú el lunes 15 de marzo a las 6pm.

La abogada especializada en el sector minero-energético Gabriela Arrieta Guevara, cofundadora y vicepresidenta de Women in Mining - WIM PERÚ; Natalia Manso, fundadora de The Office Centro Negocios y el programa Women Doing Business y la diplomática de carrera australiana Christina Yiannakis, segunda secretaria de la Embajada de Australia, serán las tres panelistas del webinar en el que conoceremos las propuestas que ellas y sus organizaciones están implementando para que las mujeres puedan tener oportunidades para desarrollar al máximo su potencial.

De otro lado, la Embajada de Australia, a través de su nueva plataforma peruaustralia2021.com, dedicará un homenaje a 21 mujeres del Perú y de Australia con motivo de la gran celebración del bicentenario en nuestro país. La cantante criolla Chabuca Granda, la medallista Australia Catherine Freeman, la activista aborigen nauiyu Miriam-Rose Ungunmerr, la psicóloga peruana Liliana Mayo, la activista social Edith Cowan, la luchadora social Mariaelena Moyano, la emprendedora Mariana Costa, la campeona mundial de surf Sofía Mulanovich, la coreógrafa y bailarina Vania Masías o la futbolista profesional Samantha Kerr, son algunos de los nombres de destacadas mujeres que forman parte de este homenaje digital.

“Sus historias nos enseñan que no hay adversidades que puedan destruir sus sueños, ni tiempo que borre la huella que han dejado en la historia. Estas 21 mujeres, peruanas y australianas, y muchas más que se nos quedaron en el tintero, nos inspiran y nos retan a continuar su legado. Ellas han abierto el camino para que niñas y mujeres en el Perú, Australia y el mundo, crean firmemente que no existe lo imposible”, refiere la Embajada de Australia.

De esta manera, la Embajada de Australia en el Perú se une a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer 2021 con actividades que buscan promover la participación y el liderazgo de las mujeres en el desarrollo económico del país, especialmente en el contexto de la COVID 19, que presenta una oportunidad para resaltar la labor de las mujeres como hacedoras de cambio, innovadoras y líderes, pero también en donde se ha acentuado las brechas en la igualdad de género.

