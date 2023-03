Cada 8 de marzo se conmemora, alrededor del mundo, el Día Internacional de la Mujer. En esta fecha, se reconoce el esfuerzo emprendido a lo largo de la historia en la lucha por igualdad y por un trato de respeto en la sociedad.

Como dato reciente, solo el 10% de directores en empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) son mujeres. Asimismo, un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), reveló que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 25%, una de las más altas que hay Latinoamérica.

Es por esto que, en esta nota, te presentamos a 9 mujeres ejecutivas que cuentan su historia de retos y oportunidades que han enfrentado.





Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Los Andes





Rosanna Ramos-Velita. (Difusión)

La presidente del directorio de los Andes comentó que “A lo largo de mi vida he tenido muchos retos. Desde la época escolar, cuando llegué a Lima desde Ica para estudiar y en un colegio de clase alta me miraron de pies a cabeza por mi procedencia y fui juzgada. Luego, al iniciar mi carrera en banca en Estados Unidos, si bien tuve muchas personas me apoyaron, en otros casos el acoso, racismo y sexismo fueron escollos difíciles de superar, sobre todo en mi condición de migrante y mujer de color”.

“Tuve que formar mi carácter a prueba de retos complejos, mucha fortaleza de mente y siendo disciplinada tanto en mis responsabilidades como estudiante de universidad y maestría en administración de empresas de Wharton School, maestría en Negocios Internacionales del Instituto Joseph H. Lauder de la Universidad de Pensilvania, y maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Lehigh, trabajando en sectores que además eran liderados por hombres en general vinculados a la ingeniería y banca de inversión.

“Si tuviera que dar una reflexión a tantas mujeres que aportan diariamente a la sociedad y al mundo empresarial, les diría que tengan claras sus metas y sueños y trabajen por ellos a pesar de la adversidad.”, afirmó.





Patty Canales, vicepresidenta de Tecnología y Operaciones de Banco Pichincha





Patty Canales - Banco Pichincha. (Difusión)

“Mi trayectoria la he realizado en el ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) con dos carreras de Computación e Informática más Ingeniería de Sistemas con varios años de experiencia desarrollando transformaciones de las estrategias empresariales. Una de las experiencias más duras fue cuando tomé mi primera posición gerencial siendo la primera mujer en la organización de tecnología que lograba un ascenso de esa magnitud”, dijo.

Además, dio algunos consejos para las mujeres. “Creo que para tener éxito es necesario tener enfoque, propósito, disfrutar el viaje, ver el vaso siempre medio lleno, adaptarse rápido y corregir siempre con reflexión, capitalizando los aprendizajes y teniendo altas cuotas de agradecimiento.”





Annarita Nieri, gerenta de la división de estrategia de clientes y cultura de Niubiz





Annarita Nieri-Niubiz. (Difusión)

“La vida se presenta con muchos retos y la experiencia me ha enseñado que uno es quien hace que las cosas sucedan y que la autoconfianza, autoexigencia, adaptación, aceptación de la ambigüedad y curiosidad son los gatilladores de la vigencia en el mercado laboral”, afirmó.

Nieri agregó que hay que cambiar la manera en la que las mujeres enfrente los retos. “Vivimos en una sociedad seteada con muchas dificultades para las mujeres, pero creo que todos tenemos la capacidad de elegir cómo responder ante esas situaciones. Es primordial buscar y defender la igualdad de oportunidades, y esto va más allá de imponer cuotas de género. En nuestro país hay una brecha muy importante que trabajar con respecto al empoderamiento femenino”.





Liliana Alvarado, directora de la escuela de posgrado de la UTP





Liliana Alvarado-Posgrado UTP (Difusión)





“La vida está llena de retos y uno de los más importantes durante el inicio de mi vida profesional, fue ingresar a la UNI y terminar mi carrera en tan sólo 9 ciclos. En esa época, fui parte del proceso de selección en una reconocida organización, donde me dijeron que mi perfil profesional era muy bueno; sin embargo, era mujer y ese era un puesto para hombres”, afirmó.

“Creo firmemente que el género no tiene que ver con el talento. Ser mujer u hombre no nos hace competencia, sino un fuerte complemento para alcanzar el éxito. Desde lo personal, me costó mucho esfuerzo y sacrificio aprovechar las oportunidades que se me presentaban, por eso les siempre les digo a mis colaboradoras, hijas y nietas que las oportunidades debemos buscarlas con esfuerzo, dedicación y sacrificio. Que no existen los límites y que cada una puede lograr aquello que imagina”.





Úrsula Diez Canseco, directora de Marketing de Urbanova





Úrsula Diez Canseco - Urbanova (Difusión)

“Uno de mis principales retos ha sido formar una familia sin perder el crecimiento y desarrollo profesional, incluso aprovechando oportunidades laborales en más de 3 países y 5 ciudades con culturas distintas. Luego, el más retador, el crecer la familia, procesos de embarazo y disfrutar la maternidad, a la vez de ir asumiendo nuevos encargos profesionales”.

“He tenido la suerte de trabajar en empresas multinacionales con culturas en diversidad, equidad e inclusión (DEI) muy afianzadas y trabajando con líderes mujeres desde muy chica. Esto, incluso me ha permitido siempre estar involucrada en iniciativas DEI en las organizaciones en las que he trabajado, para impactar positivamente en más organizaciones y personas a partir de mi experiencia previa.

“Como consejo, le diría a las mujeres que busquen un alineamiento entre sus propósitos personales y retos profesionales, priorizando siempre el aporte y contribución, como líder y desde cada rol, a la sociedad y personas”.





Angélica Gago, subgerente de Capital Humano de Pesquera Hayduk





Angélica Gago - Hayduk (Difusión)

“Al inicio de mi carrera, la Gestión del Capital Humano era totalmente diferente ya que no se enfocaba como hoy en la experiencia del colaborador. Fue todo un reto demostrar la importancia de contar con algunos programas y tuve la enorme suerte de cruzarme con líderes visionarios que apostaban genuinamente por las personas.”

“Durante mi trayectoria profesional no he sentido una diferenciación por el hecho de ser mujer, pese a trabajar en un sector que tradicionalmente ha estado liderado por hombres. Hoy creo que eso está cambiando. Por otro lado, ser mujer me ha ayudado, pues he podido aportar con una mirada distinta.”

“Como reflexión final, le diría a todas las mujeres que crean en su voz y sean valientes para opinar. Hoy trabajo con un equipo constituido en su mayor parte por mujeres y veo diariamente su valía y aportes, que me retroalimentan cada día con ideas innovadoras, un alto nivel de detalle y sus deseos de seguir aprendiendo y crecer.”





Carola Pacheco, gerenta general de ADI Perú





Carol Pacheco - ADI (Difusión)

“A lo largo de mi desempeño profesional me ha tocado emprender distintos retos. Durante mi periodo en la banca me tocó estructurar e implementar la unidad de crédito a la construcción, un producto que en el momento no existía. Es así como aprendí de procesos, normas y a conformar equipos humanos que me enseñaron a liderar.”

“No me ha tocado experimentar dificultados o barreras por ser mujer, no he vivido ese sesgo. Considero que nos toca creérnosla y automotivarnos todos los días para dimensionar nuestras capacidades.”

“La pandemia nos enseñó que podemos cumplir con éxito con las distintas labores que tenemos, está en nosotros mantenernos en constante evolución, adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas para el crecimiento personal y profesional.”





Lorena Rojas, head de banca y servicios financieros de TCS Perú





Lorena Rojas. (Difusión)

“Considero que la flexibilidad con la que he manejado mi carrera profesional ha hecho que pueda asumir oportunidades muy interesantes como liderar el proyecto más grande a nivel regional de transformación de sistemas de una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Luché contra profesionales que no podían aceptar que una mujer, en este caso yo, lleve este proyecto tan importante, y salió muy exitoso.”

“Debemos estar siempre muy bien capacitadas y actualizadas en todo aspecto, no solo en temas profesionales, sino de actualidad, listas para asumir los retos, levantar la mano cuando estos se presenten, no seamos tímidas”.





Mariella Paredes, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental Lindley





Mariella Paredes - Arca Continental Lindley (Difusión)

“He tenido la suerte de reinventarme muchas veces y lo agradezco, porque eso me ha permitido ganar experiencia, aprender y, sobre todo, enfrentar distintos retos; tales como: aprender temas nuevos, entender las distintas coyunturas y culturas, y desempeñar posiciones en las que tienes que acortar la curva de aprendizaje, en este último ha sido vital el apoyo de mis equipos y líderes.”

“Alguna vez he sentido tener un obstáculo, más por mi condición de mujer que por el problema en sí. Sin embargo, he podido demostrar que ser mujer no tiene que ver con mi desempeño profesional, es más, creo que es una ventaja porque las mujeres tenemos la intuición y la empatía un poco más desarrolladas y eso aporta en las soluciones, pues permite ver las cosas desde distintos ángulos. Considero importante que las empresas, como agentes de cambio, generen oportunidades de trabajo y promuevan el desarrollo de liderazgo femenino.”





