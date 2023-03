En una fecha donde se busca impulsar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, y con la evidencia que aún falta mucho por hacer y lograr, es un despropósito que los hombres den saludos o envíen flores en el Día Internacional de la Mujer.

Para la abogada feminista Jimena Ávalos felicitar a las mujeres el 8M es una contradicción a su lucha.

“Los comentarios como ‘felicidades a la flor más bella’ o ‘felicidades a las mujeres que tanto nos cuidan’, es contrario a la lucha por los derechos de las mujeres. Esto no significa que las mujeres no seamos bellas, o no nos cuidemos, o no queramos ser valoradas, pero nos devuelve a este rol donde lo único que se nos permite dentro del patriarcado es ser adornos o ser cuidadoras”, dijo a El Financiero.

El Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti Hegemónicas (IDMAH), a través de su muy visitada página de Instagram “De machos a hombres” explica por qué el 8M no es un día para los saludos, sino para la reflexión.

“Todavía hoy, en pleno contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres, se llenan las redes de mensajes para “celebrar” a las mujeres, cuando en realidad, la fecha es más una oportunidad para reflexionar sobre la reivindicación que ellas hacen (...) Ante fechas como el 8M, como hombres, nos corresponde menos felicitar, y más cuestionar nuestros sesgos, nuestros patrones, y poner toda la autocrítica en todo aquello que podemos transformar”, indican en su cuenta de Instagram.

Pero van más allá. Además de considerar que felicitar a las mujeres es algo que no se debe hacer el 8M, también explican que hay dos actitudes que nunca deberían ocurrir en esta fecha: Quejarnos porque no hay un día del hombre y comentar “la marcha por nuestros derechos ¿para cuándo?”.

¿Qué deben hacer los hombres el 8M?

Si aún te quedaba el impulso de felicitar a una mujer por el 8M, las palabras de la periodista mexicana Carol Solís terminarán por convencerte de que no es una buena idea, pero no solo eso, porque en su cuenta de Instagram deja 5 pasos a seguir que todo hombre debe tener en cuenta para el Día Internacional de la Mujer (y cualquier otro día en general).

“Si tú eres hombre y estás diciendo voy a marchar porque apoyo la causa feminista, me voy a poner una camisa rosa y un pañuelo verde, te tengo una noticia: no nos ayuda nada. Tu lucha empieza contigo (...) tu espacio en la marcha no marca ninguna diferencia”, explicó y marca los pasos a seguir:

Empieza reconociendo tu machismo, tu misoginia, cosas que tienes interiorizadas y a lo mejor no las notas porque las normalizaste.

Luego que las reconoces empieza la deconstrucción, comienza a romper esas estructuras que te han impuesto.

Ahora viene la parte difícil: rompe el pacto patriarcal, es decir, no solapes a tus amigos, diles cuando estén incurriendo en conductas incorrectas, machistas o misóginas.

Después que hiciste todo esto, si estás en una situación de poder, genera espacios para las mujeres. Si tienes una empresa o tienes un cargo ayuda a que el suelo esté parejo y colabora para que las mujeres tengan las mismas oportunidades.

Apoya a que las mujeres participen en la lucha, quédate en casa cuidando a los hijos, cubre su turno en el trabajo y ayuda a que vayan a la marcha.





