Carmen Villalobos hoy en día es una de las actrices colombianas más queridas no solo en su país, sino en muchos rincones del mundo. Su papel en “Sin senos no hay paraíso” hace que por donde camine siempre la recuerden. De acuerdo a esto, un video viralizado en redes sociales ha devuelto una verdad, que pocos conocían sobre la artista.

La intérprete de 38 años es una de las favoritas de las últimas producciones colombianas que se haya visto. Eso hace que cuando, por ejemplo, Carmen vaya por un supermercado y haga cosas como la que se ve en un video, mostrando su total rechazo por los animales muertos que se muestra en la sección carnes; la acción este en boca de todos en tiempo récord.

El drama que protagonizó Carmen Villalobos, que para algunos ha sido cuestionable, surge a partir de que la actriz desde hace algunos años se ha declarado vegetariana.

¿CUÁNDO CARMEN VILLALOBOS SE VOLVIÓ VEGETARIANA?

En el 2019, ‘People’ hizo una publicación en donde hace un recuento de las actrices de telenovelas que son veganas o vegetarianas. Este es el caso de Carmen Villalobos, quien en ese entonces hacía el papel protagónico en la producción de Telemundo, “El final del paraíso”.

“Tengo que confesar que hace un año no como pollo, eso fue lo primero que dejé; lo segundo que quiero dejar es la carne, [pero] me cuesta trabajo, muy de vez en cuando la como y el pescado sí lo sigo comiendo pero, por ejemplo, lácteos y todos los derivados de la leche no volví a comer”, detalla. “Y básicamente lo estoy haciendo por el tema animal, por el tema de que no quiero más sufrimiento, no quiero más dolor”, agrega.

¿QUÉ PASÓ CON CARMEN VILLALOBOS Y EL VIDEO VIRAL QUE PROTAGONIZÓ?

El video viral de Carmen Villalobos en un supermercado narra una anécdota que vivió la actriz junto a su madre. Este video publicado en Instagram cuenta cómo la artista muestra su rechazo sobre la venta de animales despresados para el consumo humano.

“Ahora que estamos haciendo mercado mi mamá se acerca a las neveras y vi todos los pedazos de animales descuartizados, así los veo yo en este momento y me produce un shock y digo ‘juepucha nos han normalizado tanto esto que ver los pedazos de los animales ya, no pasa nada’”, expresó Villalobos.

“Sencillamente los cogemos y los llevamos para la casa porque es muy fácil verlos ahí y no pensar en todo el sufrimiento que el animal ha tenido que vivir para llegar a la nevera y luego a tu plato”, añadió

Para la recordada actriz de “Sin senos no hay paraíso” el proceso de convertirse en vegetariana no ha sido fácil, pues toda su vida a comido carne.