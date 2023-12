Abundancia, trabajo bien pagado, salud y amor es lo que más piden las personas en esta temporada para recibir el Año Nuevo. Ante ello, ‘La Bañista’ tiene un ritual infalible para recibir el 2024: jabones artesanales hechos con mucho amor. En su laboratorio, crea colores, aromas y formas que hacen del baño una fiesta para los sentidos.

Sus jabones son como pequeñas obras de arte: dejan la piel feliz, suave y nutrida. Prepárate para una experiencia de baño emocionante, deliciosa y llena de diversión con los jabones artesanales de ‘La Bañista’.

Independientemente del lugar donde residan, millones de personas celebran los rituales para recibir el Año Nuevo y despedir el que termina, ¿la finalidad? dejar atrás lo negativo, atraer amor, salud, dinero y protección.

Aceite de Oliva ( Jabón de Castilla)

Qué mejor para una experiencia religiosa que el Jabón de Castilla. Descansa entre los olivos en un viaje imaginario al huerto de Getsemaní con este jabón de puro aceite de oliva extra virgen, mezclado con un poco de aceite de coco. Es el jabón en su más pura expresión.

Almendras

Este jabón totalmente almendrado está hecho con leche y aceite de almendras, lo que lo hace el superhéroe de los jabones, ya que tiene cualidades humectantes y está blindado con proteínas, minerales y vitaminas A, B y E.

Aloe Vera

¿El sol, el mar y la arena secan la piel? ¡No importa! Despreocúpense y disfruten el verano como debe ser, porque ‘La Bañista’ viene al rescate con su jabón de 100% aloe vera que humecta y alivia.

Cerveza

¡La Bañista ha entrado con cajones de cerveza! Pero no se está entregando a la mala vida. Resulta que la cerveza tiene beneficios enormes para la piel: regenera, hidrata, nutre, tiene vitamina B y proteínas. ¡Que no, que no vas a oler a trago!

Chocolate espresso

Ojo Turco

‘La Bañista’ lleva mil y una noches usando este jabón. Esta interpretación del popular ojo turco sirve para que alejes las malas vibras de todos los que te envidiarán por esa piel tan suave y ese aroma a especias traídas del medio oriente.

¿Qué más colores y aromas puedes encontrar en La Bañista?

Vainilla tahitiana

Verbena

Tabaco y café

Ylang ylang

Leche de cabra y avena

Rosas

Manteca de carité

Maíz morado

Molle, sacha inchi y uña de gato

Muña

Hierbaluisa

Café

Miel de abejas

Lavanda

Anís estrella

Zanahoria y yogurt

Seda y jazmín

Carbón activado y arcilla

El precio de cualquier jabón está a S/.22, mayor información en su cuenta de Instagram o comunicarse al siguiente número 999631401

