No hace falta explicar que el último personaje de Marvel , Wade Winston Wilson , más conocido como ' Deadpool ', es hilarante y no tiene problemas en decir algo que le disgusta. Por ello, irrumpió en un programa de Estados Unidos , donde se criticaba la ola de películas de superhéroes que se presentan en los últimos años.

Durante la emisión del programa ' The Late Show with Stephen Colbert ' el último martes, el conductor estaba criticando la cantidad de películas de héroes que se han estrenado este año, sin embargo no sabía que le esperaba una gran sorpresa.

'Deadpool' salió por detrás de la escenografía y lo cuestionó por hablar de esa manera. Incluso, le preguntó por qué tiene esa crítica ya que el 'boom' de los superhéroes siempre tuvo enganche con el público.

Stephen Colbert trata de responderle y lo invita a hablar sobre su próxima película que ya se estrenó el pasado lunes en EE.UU. Ambos hablan de buena manera y el público en vivo, aplaude el momento.

No obstante, esa aparición repentina sería parte de la estrategia de marketing para la secuela de ' Deadpool ' que en América Latina se estrenará este jueves 17 de mayo.