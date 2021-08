“De vuelta al barrio” es uno de los programas familiares más populares de la televisión peruana, desde su estreno en el 2017. Con más de cuatro años al aire, el show que en un inicio estuvo ambientado en los años 70 ha cautivado al público con las pintorescas historias de los vecinos de un barrio limeño. A partir de su cuarta entrega, la trama se desarrolla en la actualidad.

Uno de los personajes que causó simpatía en el público es la trabajadora doméstica Felícitas, interpretada por la actriz peruana Nidia Bermejo, quien en la tercera temporada desaparece de las pantallas al regresar a su pueblo natal junto a su padre, después de dejar en el altar a su novio.

Tras conocerse el retorno de Erick Elera, quien en su momento se retiró del show, los fans de Felícitas se preguntan si existe la posibilidad de que la carismática joven vuelva; sin embargo, Nidia Bermejo reveló que esto no podrá darse, pues tiene en camino otros planes: ¿De qué se trata? Sigue leyendo.

Gracias a su carisma e inocencia, Felícitas fue uno de los personajes más queridos de las tres primeras temporadas de la serie "De vuelta al barrio" (Foto: América TV)

¿POR QUÉ NIDIA BERMEJO DEJÓ EL PROGRAMA?

En una entrevista para América Televisión, la actriz de 42 años comentó que abandona el programa muy feliz y agradecida por el cariño del público. El vivir a las afueras de Lima le permitió analizar otros planes que tenía en mente, pero que por cuestiones externas nunca le prestó la atención que debían:

“Me quiero dar la oportunidad también de encontrar otras Felícitas dentro de mí o dentro de mi interior. Creo que esto de vivir fuera de Lima, porque vivimos en Pachacamac, me hizo pensar un montón en el futuro”.

QUIERE CUMPLIR UN SUEÑO

Si bien en el set formó una linda familia con sus compañeros de reparto, a quienes seguramente echará de menos, Bermejo desea ampliar sus horizontes y está feliz por que por fin podrá emprender una aventura que su corazón ha añorado desde que era una adolescente.

“Quiero hacer lo que siempre quise desde los 20 años y es intentarlo (trabajar) afuera. No sé lo que me espera. Me voy para ver qué pasa. Me llevo el recuerdo de todos y voy a irme con esa inspiración a ver qué ocurre”, declaró la popular ‘Felícitas’.

MÉXICO : SU NUEVA CASA

La también actriz de “La hora final” eligió al país azteca como su nuevo hogar, para empezar un nuevo camino que irá descubriendo día tras día: “Creo que me voy a dar la oportunidad de estar un poquito más lejos, pero quizá vamos a estar cada vez más cerca. Me voy para emprender vuelo, a ver qué sucede”.