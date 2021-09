La teleserie peruana “De vuelta al barrio” tiene muchos jóvenes actores en su elenco. Entre ellos, destaca las participaciones de las gemelas Sirena y Raysa Ortiz. El papel que desarrollan las “Hermanas Bravo” ha sido bien recibido por los espectadores, quienes siempre quieren saber más de sus actrices preferidas. Es por ello que ahora profundizaremos más sobre Sarita Bravo, quien acaba de anunciar su relación con el también actor Nicholas Wenzel.

El pasado 10 de agosto, las famosas gemelas Raysa y Sirena Ortiz estuvieron de fiesta ya que cumplieron 26 años. Sus admiradores en las redes sociales explotaron con mensajes felicitándolas por un año más de vida.

Fue, Raysa, quien usó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía con su gemela y dejarle un tierno mensaje, precisamente por el día de su onomástico: “Feliz cumpleaños #26. Te amo Sirena Ortiz”, escribió la integrante del elenco de “De vuelta al Barrio”.

ESTA ES LA HISTORIA DE AMOR ENTRE SIRENA ORTIZ Y NICHOLAS WENZEL

La historia de amor entre Sirena Ortiz y Nicholas Wenzel ha nacido en los set de grabación de “De vuelta al barrio”. Cuando nadie se lo imaginaba, los actores empezaban a dar pistas sobre la relación que tenían. Una imagen en Instagram fue el detonante para que los seguidores empezaran buscar la confirmación del nuevo romance que nacía como producto del trabajo en la exitosa producción nacional.

Las horas de trabajo compartido para la realización de la teleserie de América Televisión, hizo que Sirena y Nicholas se dieran cuenta que entre ellos fluía algo más que una simple amistad. Las imágenes que compartió Sirena en las historias de su perfil fueron los primeros indicios que de ‘algo más’ pasaba entre los actores.

Ante los rumores después de esta publicación, fue el propio Nicholas Wenzel quien no dudó en publicar en su cuenta de Instagram, lo que era un secreto a voces. El reciente integrante de DVAB confirmó que mantiene una relación amorosa con su compañera de elenco, Sirena Ortiz.

“@sirenaortizv siempre me preocupé que al actuar no debía mezclar mis emociones con las del personaje. No lo veía profesional ni sano. Uno va, estudia el guion y hace el personaje como si todo estuviese pasando realmente, pero crea una línea de bloqueo que no permite confusiones emocionales. ¿Fácil? No, pero es mi idea de actuar sin afectarme”, escribió el actor nacional.

“En @devueltaalbarrioof me pidieron que Sebastián enamore a Sara. Pasaron los días y llegaba a casa a pensar por qué estaba vinculando mis emociones con los del personaje. Me tenía que pasar alguna vez. Pensaba en Sire primero… no incomodarla era lo principal. ¿Se imaginan lo que sería decirle a una persona con la que trabajas que te gusta y que luego se quede fastidiada? Hubiese sido injusto. Hoy solo me queda decir que lo siento, pero la ficción me venció, enredó mis sentimientos por primera y última vez y Nicholas se enamoró de Sirena”, agregó.

¿QUIÉN ES NICHOLAS WENZEL, SEBASTIÁN DE “DE VUELTA AL BARRIO”?

Nicholas Wenzel encarna a Sebastián, el nuevo novio de Sara Bravo en la teleserie de América Televisión, “De vuelta al barrio”. Este personaje entró en la cuarta temporada, luego de que Sarita terminara su relación con su novio Julio (Vasco Rodríguez) por sus inseguridades y celos excesivos.

Sebastián es el nuevo galán del barrio de San José, quien llegó en su camioneta para impresionar a Sarita e invitarla a salir. En su primera cita, el joven le confesó a la bella Sarita que le gustó desde que la vio en el carwash de Elisa. Precisamente, ahora conoceremos un poco más de la vida del reciente jale de DVAB.

Nicholas Wenzel es un modelo y actor peruano. Se describe como un amante de los animales, una persona simple y un tipo muy asustado de la rutina. Durante una entrevista para KIPLING, el intérprete contó que una de sus pasiones es la actuación, es por ello que estudió este arte. “Me encanta generar emociones en las personas con mi propio cuerpo”, dijo en el 2019.

También es un amante de los viajes. “Viajar para mí es desestresarme, aprender, salir de la rutina”, afirmó. En cada uno de sus destinos, Nicholas Wenzel trata de aprender alguno nuevo cuando hace turismo, es por ello que habla con la gente del lugar y disfruta de la gastronomía tradicional.