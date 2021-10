La última semana de septiembre de 2021, Netflix sorprendió a sus millones de suscriptores mostrando a una de las protagonistas de “La casa de papel” como la presentadora oficial de “Insiders”, apuesta que verá la luz este jueves 21 de octubre y promete revolucionar la idea de realitys que tenemos hasta ahora.

La popular inspectora Alicia Sierra de la serie española transmitida por la plataforma de streaming más famosa del mundo, ahora aparecerá en otra faceta. Y es que Najwa Nimri, dejará un momento su trabajo de actriz para sumergirse en el mundo de los realitys, aunque según Netflix, esta será una experiencia distinta, pues promete romper con la imagen de los programas de televisión tradicionales y mostrar un producto nunca antes visto.

La actriz Najwa Nimri ha formado parte de las temporadas 3, 4 y 5 de “Money Heist” o mejor conocida como “La casa de papel”. Precisamente, en septiembre pasado se estrenó el volumen 1 de la última entrega de la serie dirigida por Jesús Colmenar y Álex Pina, en donde aún no se sabe si la inspectora se une a la banda de ‘El Profesor’ o vuelve a la carpa con los policías y militares.

La inspectora Sierra en una de las escenas de "La casa de papel" (Foto: Netflix)

DE QUÉ TRATA “INSIDERS”, EL REALITY DE NETFLIX CONDUCIDO POR NAJWA NIMRI

Nawja Nimri encabeza este proyecto de Netflix, el cual hasta el momento solo ha mostrado un avance en donde la también protagonista de “Vis a Vis” sale invitando y retando a los televidentes a no perderse de lo que será un programa con concursantes que no saben que ya están dentro del reality. El formato del programa trata de que 12 concursantes convivan, como si fuera “Gran Hermano”, con la gran diferencia que no sabrán que están siendo grabados todo el tiempo.

Por esta última razón, los integrantes de “Insiders” mostrarán sus movimientos de manera natural, pues no se darán cuenta que los están filmando y así actuarán como lo hacen habitualmente. Ellos tendrán la seguridad que se encuentran en un casting para un nuevo espacio televisivo que paga al ganador unos 100 mil euros.

Para esta nueva apuesta de Netflix, se ha desplazado todo un equipo técnico. Es por ello que se han instalado unas 70 cámaras y casi 250 micrófonos, los cuales siempre estarán ocultos. “No nos engañemos: los concursantes de reality de ahora se las saben todas. Querían pillarles con la guardia baja, y que mostraran su verdadera cara. Y para eso solo había una opción: crear Insiders”, se puede ver en el spot promocional, liderado por Nawja.

“Queremos recuperar la espontaneidad de las primeras ediciones de los realities . Para los que dicen que se ha perdido la frescura, hay una manera de conseguirlo”, apuntó Álvaro Díaz, director de esta área en Netflix España.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “INSIDERS” EN NETFLIX?

El reality “Insiders” se podrá ver en Netflix desde este 21 de octubre. La expectativa es grande por ver a una de las ‘villanas’ preferidas del mundo de la actuación en toda España, conducir por primera vez un programa de este calibre. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez la ‘inspectora Sierra’?.

PRODUCCIONES DONDE HA PARTICIPADO NAWJA NIMRI

