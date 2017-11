DC Comics: Ola de abusos sexuales ahora golpea al mundo de los cómics

El mundo de los cómics no está ajeno a la ola de acusaciones por abusos sexuales que vienen apareciendo en los medios. BuzzFeed publicó los relatos sorprendentemente similares de dos empleadas de DC Comics y una aspirante en los que mencionan abusos por parte del veterano editor Eddie Berganza.

Los problemas de acoso sexual de Eddie Berganza, editor que ha supervisado algunos de los principales títulos de cómics de la compañía como 'Superman' y 'Batman', han sido durante mucho tiempo algo así como un secreto a voces en la industria del cómic.

Liz Gehrlein Marsham y Joan Hilty, ambas ex empleadas de DC Comics, y una tercera mujer que estaba tratando de entrar en la industria, dan relatos sorprendentemente similares. Hilty y Marsham afirman que Berganza intentó besarlas a la fuerza a la vez que las tocó indebidamente en los años 2000 y 2006 respectivamente, pero no lo denunciaron por temor a perder sus trabajos.

Luego de los incidentes, el editor de 25 años de carrera fue promovido a editor ejecutivo pese a los reclamos de algunos trabajadores. Ya en el 2012, durante la 'WonderCon', otra mujer fue agredida de la misma forma, hecho que contó con varios testigos y por el que el editor fue degradado en la compañía.

En un correo electrónico obtenido por Buzzfeed, el propio Berganza le dijo a la alta gerencia de la compañía que estaba "realmente apenado por todo esto". "Tienes mi palabra, no permitiré que esto vuelva a suceder. La situación actual me ha dado tiempo para pensar, sin mencionar que me ha asustado muchísimo. No hay nada que me haga querer hacer esto de nuevo", agregó el editor.

Actualmente, Eddie Berganza se mantiene como editor de grupo de DC Comics y está trabajando en 'Dark Nights: Metal'.