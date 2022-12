Desde que ingresó a la televisión, Francisca Lachapel siempre se caracterizó por ser una mujer totalmente empoderada y como un ejemplo a seguir para sus televidentes en Estados Unidos. Y aunque no siempre fue así, en diciembre 2022, la presentadora decidió dar un vuelco a su vida y liberarse de los prejuicios que desde niña ha tenido; dando, una vez, una gran enseñanza para sus seguidores.

El pasado lunes 5 de diciembre, la dominicana admitió que desde pequeña temía dejarse y cortarse el cabello muy corto, porque creía que se vería mal. Así creció y vivió con ese prejuicio todo este tiempo, hasta que llegó el día que decidió tomar el control de la situación y, de la mano de amigo Jomari Goyso y del resto del elenco de “Despierta América”, decidió darle la bienvenida a su nuevo y rizado cabello con un corte inédito en ella.

Este gran paso en su vida fue aplaudido por muchos, y una de esas personas que se sintió orgullosa por lo que Francisca había hecho fue Dayanara Torres, quien se tomó un tiempo para escribir una extensa y emotiva carta para la presentadora de 33 años.

Francisca Lachapel junto a sus compañeros el día que se cortó el cabello (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

¿QUÉ DIJO DAYANARA TORRES SOBRE EL CORTE DE CABELLO DE FRANCISCA?

El día en que Francisca enfrentó sus complejos en Despierta América también estuvo Dayanara Torres como presentadora invitada y presenció en vivo y de primera mano el acto de la dominicana. Horas después le dedicó un emotivo mensaje donde le deja saber cuánto orgullo siente por ella.

“Mi querida Francisca: Niña de 10 añitos, llena de vida, sueños y fuerzas para conseguirlos. Si supieras lo grande que serás y cuántas vidas y corazones tocarás”, dice el escrito de Torres publicado en su cuenta de Instagram.

Torres, de 48 años, quedó impactada tras ver cómo Francisca decidió encarar uno de sus más grandes miedos. “Cuánto me hubiese gustado que vieras lo que un día de adulta te atreverías a hacer. Gracias por ser hoy el ejemplo que no tuviste cuando niña...”, le dijo en la misiva.

Dayanara Torres posa ante las cámaras. La foto la compartió en sus redes sociales (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

“Francisca hoy mi admiración por ti es más grande! Que lección de vida para todos. Hoy te veo más hermosa, liberada y en paz. Qué bendición para Gennaro tenerte como madre en su mejor versión. ¡Feliz y ahora más empoderada que nunca! Te quiero mucho y qué bendición poder estar a tu lado en este momento tan especial”, finalizó la exreina de belleza.

LA RESPUESTA DE FRANCISCA

Las palabras de la boricua no pasaron desapercibidas por su destinataria y de manera franca le respondió: “Mi bella Dayanara, ¡wow! Me has sacado lágrimas con tus palabras”, le escribió Francisca en Instagram casi de manera inmediata.

“Las recibo con todo mi corazón. Qué alegría que pudimos compartir ese momento. ¡Dios hace todo perfecto! Te espero del otro lado del charco (tú entiendes de lo que hablo) ¡Eres luz!”, dijo la también actriz.