La vida de Dayanara Torres estuvo marcada por un momento muy difícil: su lucha contra el cáncer de piel (melanoma), enfermedad que enfrentó con valentía y que superó con éxito. Si bien durante esta etapa difícil contó con el apoyo de su familia y amigos, la modelo puertorriqueña se enfrentó al abandono de su novio de aquel momento, Louis D’Esposito.

La también empresaria reveló en 2019 que padecía de cáncer de piel, enfermedad surgida producto de una herida y un lunar a los que no prestó atención en su momento. Luego de ser operada y pasar por un tratamiento Dayanara Torres superó exitosamente la enfermedad. Desde entonces, se mostró activa en campañas contra el melanoma, advirtiendo de sus consecuencias e incentivando a las personas a realizarse un chequeo y descarte.

Tres años después de esa dura experiencia, Dayanara Torres aún la recuerda como si fuera ayer y habló abiertamente de cómo lidió emocionalmente con lo que estaba viviendo. La exreina de belleza se sinceró y contó que su novio de aquel momento, Louis D’Esposito, la dejó cuando ella estaba lidiando con el cáncer. ¿Qué más dijo? Aquí te lo contamos.

Dayanara Torres sobre su lucha contra el cáncer (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

CUANDO EL EXNOVIO DE DAYANARA TORRE LA DEJÓ POR TELÉFONO TRAS ENTERARSE QUE TENÍA CÁNCER

Durante una conversación con Giselle Blondet para su podcast “Lo Que No Se Habla”, Dayanara Torres recordó cuando su exnovio Louis D’Esposito la dejó por teléfono tras enterarse que ella tenía cáncer.

Primero, la puertorriqueña contó que fue Louis D’Esposito quién la aconsejó que vaya al médico a revisarse la mancha que tenía detrás de la rodilla. Fue tan insistente que Dayanara Torres decidió ir a una consulta médica y fue así como recibió la noticia.

“Mi prometido Louis (D’Esposito) que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados son positivos”, reveló la exreina de belleza.

Luego de que le dieron la terrible noticia, Dayanara Torres se enfrentó a otro golpe duro: su exnovio Louis D’Esposito, el copresidente de Marvel Studios, terminó la relación con ella porque él no podía lidiar con el cáncer.

“No podía creerlo. Yo estaba con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no la podía mover, cuando de repente me llama por teléfono a decirme eso. Claro que lloré, me dolió muchísimo porque pensé que me amaba y vi que no”, dijo la bella puertorriqueña.

Esto no solo le rompió el corazón a Dayanara Torres, también a sus hijos pues desarrollaron un vínculo especial con Louis D’Esposito. Y es que tanto Cristian como Ryan eran muy amigos del copresidente de Marvel, relación que terminó con la separación.