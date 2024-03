Será su tercer concierto en Perú. ¿Qué pueden esperar sus seguidores?

Quisiera disculparme con los fans peruanos por habernos demorado tanto en volver. Desafortunadamente, estaba fuera de mis manos. Tuvo bastante que ver con la economía. Megadeth es una banda gigante y llevarla de los Estados Unidos es caro. Pero esta vez todo resultó. Tenemos un nuevo disco que es un gran éxito. Los conciertos se están vendiendo bien. Estamos muy emocionados de volver a Lima.

¿Cómo describe su disco, The sick, the dying… and the dead! (2022)?

Es parecido a la música que hacía cuando era más joven. Cuando tocábamos cosas como Peace sells… but who’s buying? (1986) y Rust in peace (1990). Tal vez un poco como la era de Countdown to extinction (1992). Este disco es probablemente más como un regreso a nuestras raíces.

Tiene fuertes opiniones políticas. Y hay elecciones en Estados Unidos.

Tengo una opinión, pero he aprendido una lección hace muchos años. En 1992 me involucré en un programa llamado Rock the Vote. Me reuní con Bill Clinton en la Casa Blanca e incluso voté por él. Así que la gente que dice que soy republicano, está equivocada. He votado por republicanos y por demócratas. Y a veces no he votado por ninguno, porque me disgustaban las opciones. Pero hoy en día, con el movimiento ‘woke’ en el mundo y las redes sociales, ni bien dices algo, piensa en perder a la mitad de tus fans. Hablaré sobre la política en general. Creo que todos se deben ir. Que se jodan todos.

¿Hay muchas fake news sobre usted? Hay una historia en la Casa Blanca...

Es falsa. Por supuesto que hay. Soy una superestrella. Es el precio de la fama.

“El metal es un estilo de vida, no una tendencia o moda”. Lo dijo en un video que se hizo viral.

El metal es un estilo de vida. No importa lo que vistas, cómo sea tu pelo o dónde trabajes. Si eres metalero, lo llevas dentro. Es la forma en la que vives, cómo tratas a tus amigos y las ideas que defiendes. Yo vibro a una frecuencia alta. Me gusta la música rápida. Me gusta Vivaldi y no tiene que ver con el violín o que sea clásico. Es virtuosismo.

Otro momento viral es “aguante, Megadeth”. Hay una conexión especial con su público sudamericano.

Es muy cierto. Viví en las calles largo tiempo, casi sin dinero. Fue terrible, muy duro. Sé lo que es amar la música sin poder hacer nada al respecto. No poder tener una radio. No poder ver un concierto. Nada. O comes o no. Pero tuve una guitarra durante ese trance. Y fue mi mejor amiga.

Escribió el libro Mustaine: a heavy metal memoir. ¿Prepara otro?

Ese fue un best seller del New York Times. Y el siguiente libro sobre Rust in peace también fue un best seller. Estoy escribiendo otro, pero no quiero hablar hasta que esté firme.

¿Qué esperar del evento?

Vamos a tocar unos 90 minutos. Habrá muchas canciones. No hablaré mucho.

Es un cristiano renacido.

Ya no soy un idiota. Muchos creen que volverse cristiano es ser un cobarde. O que estás mal de la cabeza. Somos solo Jesús y yo. No hablo mucho de eso, es personal. Soy espiritual, no religioso. La religión es para quienes tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para alguien como yo, que ya estuvo ahí. Ya estuve en el infierno.





TENGA EN CUENTA

“Hay un cambio en la banda. ‘Kiko’ Loureiro recomendó a Teemo Mäntysaari para su reemplazo, un guitarrista excepcional. Y con Kiko nos llevamos bien. Quizá vuelva a escena como Marty Friedman. O como en Spinal Tap”.

Megadeth tocará el 6 de abril en el Arena 1 de la Costa Verde como parte del ‘Crush the world tour’.