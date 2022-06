“Pasión de gavilanes 2″ se estrenó en febrero pasado en medio de una gran expectativa de los fans que querían volver a ver a sus personajes de vuelta a la pantalla. Sin embargo, la historia de la ficción colombiana no logró cautivar y su desenlace tuvo que ser adelanto de un momento a otro. Incluso, algunas escenas tuvieron que ser eliminadas. Así lo dio a conocer Danna García, que interpretó a Norma Elizondo.

Para Danna García grabar la segunda temporada de “Pasión de gavilanes” después de dos décadas “fue un sabor agridulce”; porque si bien las emociones por volverse a reencontrar con sus compañeros de reparo de la ficción que les marcó un antes y un después en sus carreras estaba a flor piel, la dinámica entre ellos fu difícil. Al menos, para la actriz colombiana.

“No fue con los productores originales con los que yo grabé la temporada original y quiero decirles que fue difícil”, dijo Danna García. “Algún día ampliaré en el tema, pero fue difícil. Yo creo en el trabajo en equipo y creo en que todo debe ser hermoso y armonioso, pero a veces desde la misma producción es complicado. Fue muy complicado. Pero fue un resultado que dimos tanto cariño y dimos todo que lo importante es que ustedes la estén gozando”, señaló en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

Mario Cimarro y Danna García como Juan Reyes y Norma Elizondo en "Pasión de gavilanes 2" (Foto: Telemundo)

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS ESCENAS ELIMINADAS DE NORMA ELIZONDO?

La actriz colombiana reconoció que lo que más le gustó de la experiencia fue haber podido reencontrarse casi dos décadas después con sus compañeros. “Eso fue lo que más me gustó”, aseveró. “Lo importante era verlos y saber que están bien y eso me llenó mi corazón. Es como cerrar ciclos y es muy lindo en la vida”.

Danna también se pronunció sobre el recorte de escenas que sufrió la telenovela durante su emisión por Telemundo. “Creo que no me corresponde a mí tanto decirlo, pero muchísimas escenas que yo grabé no salieron, otras las cortaron, las editaron”, reveló la actriz de 44 años.

“Creo que tenían mucho más material de los capítulos para emisión. Pero eso a veces pasa. Si ustedes supieran que en las películas el guion que uno recibe a la hora que llega a salas de teatro y ya lo vemos no están muchas de las escenas que se grabaron. Es normal, pasa muchísimo y en gavilanes hubo muchísimo [recorte]. Pero no importa, lo que van a ver igual es lindo y si no vean la primera temporada que está completa. No se cortó nada, tal cual la hicimos está”, aseguró García.

¿QUÉ PIENSA DE UNA TERCERA TEMPORADA DE “PASIÓN DE GAVILANES”?

Para Danna García, las ficciones suelen dejar abierta sus historias porque siempre existe la posibilidad de seguir contándola en una nueva temporada. En el caso de “Pasión de gavilanes”, dependerá de Telemundo.

“Creo que ellos esperaban el mismo boom de gavilanes, de la original, y creo que como este era otro tono, otro color, otra historia, con un elenco amplio de muchos compañeros que se han unido a la temporada 2... pues que por ahora está en el mundo agarrando su fuerza, así que ya veremos si gusta y si no yo sé que la 1 gustó mucho, y espero que les guste la 2″, explicó.