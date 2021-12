¿Qué pasó con Daniella Álvarez? La exreina de belleza de Colombia ha sido vista como un ejemplo de resistencia, después un año difícil que le tocó vivir. Su salud se vio comprometida de manea repentina y tuvo “el golpe más fuerte de su vida”: la amputación de su pierna izquierda. Ahora, la celebridad ha publicado una serie de fotografías en bikini que sus seguidores han tomado como un gesto importante.

La modelo, en 2020, perdió una de sus extremidades debido a una isquemia que se generó cuando era operada de un tumor alojado en el abdomen. Debido a la obstrucción del flujo sanguíneo, los médicos procedieron a retirarle una pierna para que su vida no se viera comprometida.

Desde entonces, Álvarez ha venido contando a sus seguidores cómo cambió su vida, pero lo hace desde una mirada positiva, a pesar del doloroso momento. En noviembre del 2020 publicó en Instagram una radiografía indicando que “es la nueva versión de mi cuerpo sin mi pierna izquierda”.

“Cuando vi la foto, sonreí, me acepto y me quiero tal cual como estoy. Qué increíble y bello es el cuerpo humano...”, agregó en la descripción de su fotografía, lo que generó comentarios donde sus fans la apoyaban y felicitaban por su actitud ante la vida.

¿QUÉ LUCIÓ DANIELLA ÁLVAREZ EN SU BIKINI?

La modelo colombiana Daniella Álvarez mostró la cicatriz de la operación en el abdomen que le realizaron para retirarle un tumor. La jueza de “Nuestra Belleza Latina” compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve con un bikini junto a su pareja Daniel Arenas y sus familiares por el cumpleaños número 40 de su hermana Andrea.

Las instantáneas fueron registradas en un barco en Cartagena, Colombia. Sus fanáticos han entendido estas imágenes como un gesto de resiliencia por parte de la celebridad, quien no oculta la marca que le dejó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Además de halagar su felicidad, los comentarios se han concentrado en la inspiración que genera Álvarez con sus constantes mensajes sobre la belleza en sus diferentes formas, buscando que las personas se acepten tan como son y no siguiendo cánones de estética.

¿DANIELLA ÁLVAREZ PUDO VOLVER A CORRER?

La modelo y ex Miss Colombia Daniella Álvarez reveló que los médicos le dieron pocas posibilidades de volver a correr o trotar; sin embargo, ella ha tomado las riendas de su vida y retomó sus actividades físicas.

Pese a que los médicos le dieron pocas esperanzas de retomar sus rutinas, la colombiana no se quedó de brazos cruzados y demostró que, con su prótesis, puede realizar actividades físicas, tales como correr y trotar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniella Álvarez compartió un video en el que muestra su avance y reaparece haciendo ejercicio en la calle. Además, se mostró contenta por su avance.

“¡Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión”, contó en su post.

¿CÓMO DANIEL ARENAS CONFIRMÓ QUE TENÍA UNA RELACIÓN CON DANIELLA ÁLVAREZ?

El reconocido actor Daniel Arenas confirmó que mantiene una relación sentimental con la exMiss Colombia Daniella Álvarez. Los rumores de un romance entre los famosos iniciaron a principios de agosto, tras la difusión de unas imágenes donde ambos aparecían abrazados y muy cariñosos.

Pese a las imágenes, Arenas ni Álvarez optaron por no pronunciarse respecto al tema hasta este lunes que el protagonista de exitosos melodramas como “Corazón indomable” rompió el silencio y confirmó a un medio mexicano su noviazgo con la también presentadora.

“Desde que llegué a México hace 11 años nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos”, expresó Arenas en una entrevista con el programa “Fórmula Espectacular”.

Daniel dijo estar enamorado de la exreina de belleza, quien perdió su pierna izquierda hace poco más de un año tras tener complicaciones en un procedimiento quirúrgico.

