Daniela Berriel concretó una denuncia contra Eduardo Ojeda, amigo del actor Gonzalo Peña, por violencia sexual. La actriz y presentadora mexicana hizo público su caso que involucró a Peña como testigo de lo ocurrido, según la denunciante. Sin embargo, luego de unos meses, la también modelo decidió dejar atrás el proceso judicial por diferentes motivos.

Berriel denunció que Ojeda la ultrajó sexualmente en 2020, durante un viaje a una playa de Guerrero, en México, donde compartieron con otros amigos.

La figura de televisión de 27 años contó que aceptó asistir a esa reunión porque fue invitada por Peña, su expareja, confiada en que la pasaría bien.

Sin embargo, vivió una pesadilla por el abuso que sufrió, de acuerdo a su testimonio, en presencia del actor que no hizo nada para intervenir.

¿POR QUÉ DANIELA BERRIEL DETUVO SU PROCESO LEGAL CONTRA EDUARDO OJEDA?

Daniela Berriel anunció, a través de sus redes, sociales, que dejó atrás su proceso legal contra Eduardo Ojeda por violación sexual debido a que no sentía confianza en la justicia mexicana, por falta de dinero para pagar los abogados y por la influencia del acusado.

“Ya no voy a seguir con mi caso y no lo voy a hacer por tres razones: la primera es porque me sentía protegida legalmente ya que estaba con el despacho Olea &Olea, pero a una semana de presentar el amparo me dijeron que ya no podían trabajar por bono, por bono es que no estaba pagando honorarios, tenía que ya empezar a pagar honorarios y no tengo los recursos para pagar abogados ahorita”, manifestó.

Luego, agregó que “la segunda es que no me siento segura y para mí lo más importante es mi seguridad y la de mi familia. Sé que si algo me llega a pasar el día de mañana las autoridades no se van a hacer cargo”.

¿QUÉ HARÁ AHORA DANIELA BERRIEL?

Daniela Berriel, además, informó que se dedicará a apoyar a otras víctimas de violencia sexual a través de una fundación.

“Para mí fue un camino de bastantes decepciones, doloroso y por eso decido dejarlo, pero la lucha no termina aquí, me he unido a una fundación y la lucha la haré desde otra trinchera. (...) El nivel político y económico de Eduardo es grande, pero les agradezco a todos porque estuvieron en este camino de sanación que es lo más importante”, detalló.