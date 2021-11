Daniel Arenas, reconocido por protagonizar exitosas telenovelas como “Teresa”, “Corazón Indomable” y “La gata”, decidió retirarse de la actuación por un tiempo. El intérprete colombiano dijo que la actuación no está en sus planes a corto plazo y que quiere dedicarles tiempo a otros proyectos que tiene en mente.

A sus 42 años, Daniel Arenas es un reconocido actor que ha cosechado mucho éxito principalmente por protagonizar exitosas series y telenovelas. El colombiano llegó a México y alcanzó el reconocimiento internacional en la pantalla chica, posicionándose como uno de los rostros masculinos más importantes de su generación.

Aunque está muy agradecido con todo lo que ha conseguido gracias a la actuación, Daniel Arenas decidió dejar a un lado esta faceta de su vida por un tiempo y viajará a Colombia para estar con su familia en la temporada navideña. Pero, ¿por qué se aleja de las telenovelas? Aquí te lo contamos.

Daniel Arenas ES reconocido por protagonizar exitosas telenovelas como “Teresa”, “Corazón Indomable” y “La gata” (Foto: Daniel Arenas/ Instagram)

¿POR QUÉ DANIEL ARENAS DECIDIÓ RETIRARSE DE LA ACTUACIÓN POR UN TIEMPO?

Daniel Arenas contó a diversos medios de comunicación que decidió retirarse de la actuación por un tiempo indefinido. El actor de 42 años explicó que viajará a su país natal Colombia y que allá tiene pensado realizar algunas cosas que tiene en mente.

Primero, Daniel Arenas explicó que quiere estar con sus familiares para pasar con ellos la temporada navideña y disfrutar con sus seres queridos más tiempo.

“Creo que es una época en la que hay que estar con la familia. Algunos prefieren irse de vacaciones u otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa”, declaró el actor.

En esa misma línea, Daniel Arenas señaló que para él es importante pasar tiempo de calidad con las personas que más quiere. “No pensar en nada, apagar el celular, afortunadamente no soy tan adicto a las redes, entonces no estoy tan al pendiente de eso. Dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero”, agregó.

Además de visitar a sus familiares, Arenas dejó en claro que tiene una meta fija: tener un negocio propio. El actor colombiano afirmó que está en búsqueda de nuevas pasiones y que está reinventándose.

“Amo mucho la actuación, pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad, porque en muchas profesiones uno va creciendo y va subiendo escalones. Estoy en esa búsqueda para ver qué viene”, explico.

Eso sí, el novio de Daniella Álvarez sostuvo que valora mucho la actuación y todo lo que ha obtenido gracias a su carrera. Sin embargo, tiene claro que desea alejarse de las cámaras por algún tiempo y las telenovelas no está en sus planes a corto plazo.

“Le tengo mucho respeto al oficio (actuación) y valoro mucho todo lo que me ha dado, pero reconozco otras cosas en la vida y pienso que también podemos reinventarnos en algún momento y hacer otras cosas que nos generen también motivación, paz, alegría”, detalló.