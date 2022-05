¿Cuándo se retira Daddy Yankee? La fecha del último concierto del artista será el 6 de enero de 2023, de acuerdo a lo anunciado por el “Rey del Reggaetón”. Después de anunciar su gira internacional, el cantante puertorriqueño anunció lo que será su última presentación ante su público. Conoce aquí lo que hay detrás del día que ha escogido la voz de “Gasolina”, que tiene esta historia poco conocida por sus fanáticos.

Fue en marzo de 2022 cuando el máximo exponente de la música urbana, considerado uno de los iniciadores del género, anunció que daba un paso al costado de la música después de 32 años.

Entre éxitos y silencio, la celebridadha logrado consolidar una trayectoria con increíbles números de discos vendidos y diversos premios. Pero, para el “The Big Boss”, ya era momento de mirar a otros caminos. “Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...]”, manifestó en sus redes sociales.

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, agregó el músico puertorriqueño. Ahora, ha informado sobre la última parte de su despedida y ha sorprendido por la fecha de su presentación final.

Daddy Yankee en un evento público, sonriendo para la prensa. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL ÚLTIMO CONCIERTO DE DADDY YANKEE SERÁ EL 6 DE ENERO DE 2023?

De esta manera, Daddy Yankee ha manifestado que su último concierto se realizará el 6 de enero de 2023 en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Ese será la última presentación de su gira y, por ende, el final de su carrera en los escenarios. La fecha, además, tiene una historia detrás en la vida de la voz de “Legendaddy”.

El cantante de reggaetón eligió ese día porque coincide con los 30 años de un incidente que pudo matarlo. En realidad, Daddy Yankee volvió a nacer en 1993 cuando sobrevivió a una balacera en uno de los barrios más peligrosos de su tierra natal.

Para su fortuna, la bala perdida que le impactó en la cadera no hizo mayores daños en su organismo y, tras ser auxiliado por un vecino, pudo ser salvado por los médicos. Su vida cambiaría para siempre y él transformó la forma de celebrar de millones de personas en el mundo.

Daddy Yankee cantando en un concierto. (Foto: AFP)

¿CUÁL SON LAS CANCIONES DE SU DISCO “LEGENDADDY”?

Legendaddy (intro) (con Michael Buffer)

Campeón

Remix

Pasatiempo (con Myke Towers)

Rumbatón

X última vez (con Bad Bunny)

Para siempre (con Sech)

Uno quitao y otro puesto

Truquito (skit)

El abusador del abusador

Enchuletia’o

Agua (con Rauw Alejandro)

Zona del perreo (con Natti Natasha y Becky G)

Hot (con Pitbull)

La ola

Bombón (con el Alfa y Lil Jon)

El rey de lo imperfecto

Impares

Bloke

Tapa del último disco de "Legendaddy", el último trabajo musical de Daddy Yankee. (Foto: Republic Records)

¿EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADA LA FORTUNA DE DADDY YANKEE?

Por otro lado, de acuerdo a Celebrity Net Worth, la fortuna de Daddy Yankee está valorizada en aproximadamente 40 millones de dólares. El también actor y compositor ha logrado consolidar un patrimonio gracias a su producción musical pero también a otros rubros donde ha emprendido durante los últimos años.

Se estima que el reggaetonero ha vendido 30 millones de discos, así como ha posicionando 84 temas en los Hot Latin Songs de Billboard, entre otras increíbles marcas durante su apogeo en el género urbano. Además, recibe regalías por su música en plataformas como YouTube y Spotify. Sin embargo, el cantante también tiene negocios en la industria de zapatos, ropa, perfumes, auriculares y bebidas, como su tequila “El Cartel Tequila Blanco”. También es copropietario de los Cangrejeros de Santurce, un equipo de béisbol de Puerto Rico, su tierra natal.