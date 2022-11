En unos meses, el 6 de enero de 2023 para ser exactos, Daddy Yankee realizará su último concierto en Puerto Rico, para luego dar pase al retiro después de más de 30 años de carrera ininterrumpida donde no solo se ha de hecho de una gran fortuna, sino que ha conquistado el corazón de millones con sus canciones, casi todos convertidas en hits musicales. Pese a que el ‘Cangri’ lo podría tener todo, hay una deuda pendiente que hace algunos años incluso reconoció. ¿De qué se trata?

Cabe mencionar que ‘The Big Boss’ realizará su último concierto en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Ese será la última presentación de su gira y, por ende, el final de su carrera en los escenarios. Daddy Yankee dejará todo para pasar más tiempo con su familia, descansando y cuidado su salud, aunque también podría cumplir el pendiente que tiene con los estudios.

Y es que, en una entrevista en España, el artista boricua reconoció que la Universidad es una de las cosas que le hubiera gustado cumplir, pero que debido a su carrera musical no pudo hacerlo. ¿Qué es lo que dijo Ramón Ayala? A continuación, los detalles.

Daddy Yankee durante su concierto de despedids en Lima, Peru (Foto: Alonso Chero/ GEC)

¿POR QUÉ DADDY YANKEE NO ESTUDIÓ EN LA UNIVERSIDAD?

Fue en 2019, durante su visita a España, que el artista puertorriqueño reveló que nunca pudo asistir a la universidad, pese a que en su momento había decidido que estudiar. “Una vez me apunté a la universidad, en aquel momento nadie creía en el género, entonces intenté irme por los estudios y ahí explotó mi música. Así que dije: los estudios tienen que esperar un poquito”, confesó el artista.

Eso sí, el intérprete de “Lo que pasó, pasó” es amante de la lectura. “Leo, trato de leer bastante, educarme, es una pasión que nunca pude concretar en mi vida, si supieran”, agregó el artista.

Esta entrevista volvió a dar que hablar, sobre todo, porque restan un par de meses para que Daddy Yankee deje los escenarios y aunque quiere disfrutar de su tiempo libre, podría cumplir ese sueño que hace 33 años, aproximadamente, quedó en pausa por música. Una decisión acertada, por todo lo que ha conseguido.

Daddy Yankee y su esposa Mireddys González (Foto: Mireddys González / Instagram)

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

El pasado domingo 20 de marzo, el músico dio a conocer su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que, aunque ha sido gratificante, también ha sido agotador. Por esa razón, Ramón Ayala ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.

Daddy Yankee ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo (Foto: Daddy Yankee / Instagram)