Las compras online en el Perú se aceleraron muy considerablemente a partir de la pandemia. Actualmente, este crecimiento continúa, pues observamos que cada vez más personas incrementan la frecuencia y el ticket de compra online. Se estima que en este 2023, serán 15 millones de peruanos los que realicen transacciones en línea, adquiriendo así con suma facilidad y desde cualquier parte del país, los productos o servicios de su preferencia.

De acuerdo a un estudio realizado por Americas Market Intelligence (AMI), se espera para el 2023 que se realicen en nuestro país transacciones en línea por alrededor de los 23 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 16%.

Y, como parte de los distintos esfuerzos que viene realizando la Cámara de Comercio de Lima, para contribuir al desarrollo de la economía digital del país, lanzó la segunda edición 2023 de los Cyber Days.

Desde el 17 hasta el 21 de julio, las marcas ecommerce peruanas más representativas, mostrarán lo mejor de sus promociones y ofertas, a través del portal www.cyberdays.pe. Se trata de la 32ava edición de la más importante campaña peruana de ventas por internet, con 5 días en donde los peruanos encontrarán las mejores ofertas de esta temporada del año. Además, donde los negocios online tendrán la más importante oportunidad para incrementar sus ventas, en este proceso de reactivación económica y en un mes donde gran parte de los peruanos reciben un ingreso adicional por gratificación.

Hábitos de compra online en el Perú

Para evaluar el comportamiento de las compras online a nivel nacional, el Centro de Transformación Digital de la CCL desarrolló un sondeo a nivel nacional, en el que participaron 2,723 personas. Esto, considerando entre algunos aspectos importantes a la gratificación de las fiestas patrias, que convierte a esta temporada del año en una sumamente importante para la reactivación y desarrollo de los negocios locales.

Más del 75% de los compradores online peruanos, realizan compras en línea al menos una vez por mes. (Imagen: Difusión)

Considerando a quienes afirmaron que compran online con cierta frecuencia, encontramos que son Hombres (52.88%) y Mujeres (47.12%). Con respecto a la edad de quienes compran online, de 18 a 24 años (12,67%), de 25 a 34 años (37.58%), de 35 a 44 años (27.58%), de 45 a 54 años (14.09%), de 55 a 64 años (5.58%) y más de 64 años (2.52%).

“Observamos que quienes compran online en el Perú son predominantemente público joven y adulto joven. Destacan claramente los millenials, y esto lo entendemos porque a su edad en gran parte han logrado ya un nivel de madurez personal e independencia económica, y además por su gran apego a la tecnología. Pero observamos también, una mayor participación de la denominada “Generación Z”, quienes al ser “nativos digitales” tienen mucha predilección por comprar online. Y, en la medida que obtengan mayor independencia económica, serán mucho más representativos entre quienes compran por internet en el Perú.”, precisó Jaime Montenegro, Líder del Centro de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Lima.

Con respecto a la frecuencia de compra, se observó que compran en periodos semanal (16.91%), quincenal (18.89%), mensual (40.07%), bimensual (11.26%), entre otros. Con respecto al ticket mensual de compra online, el 18.35% gasta menos de S/250; el 21.84% gastó de 250 a 500 soles; el 16.56% invierte de 500 a 750 soles; el 17.34% gasta de 750 a mil soles; y el 25.91% invierte más de S/1,000 por mes.

“Se destaca que la frecuencia de compra ha crecido considerablemente, pues más del 75% de los compradores online peruanos, realizan compras en línea al menos una vez por mes. También resaltamos que, si bien más del 25% realizan mensualmente compras online por montos que superan los mil soles, es evidente que hay una predominancia por las compras de productos de ticket bajo, eso se comprende por el contexto continuo de crisis que hemos vivido en el país. No obstante, este mes de julio, “mes de grati”, “mes de Cyber”, muestra un contexto muy distintito y de mayor estabilidad para el país, por lo que existe una gran expectativa por parte del comercio. Y, se proyecta que para esta edición de los Cyber Days, las transacciones en línea en el país superen los 180 millones de soles.”, precisó Jaime Montenegro.

Con respecto a las categorías favoritas para los compradores online peruanos, Tecnología sigue posicionándose como la más buscada (56.60%), seguida de las categorías Hogar (51.70%), Moda y accesorios (50.60%); Viajes (37.00%) belleza y salud (33.90%), y entretenimiento (23.20%), deportes y fitness (17.70%), entre muchas otras.

“Actualmente en el Perú, absolutamente todo se puede comprar por internet, cualquier tipo de producto o servicio, sin excepción alguna. Y, los distintos estudios realizados nos muestran que progresivamente se ha incrementado, no solo la frecuencia y el ticket de compra online, sino también que se amplió la variedad de productos y servicios que los peruanos compran a través de internet.”, remarcó Montenegro.

En cuanto al método de pago preferido, el 40.60% paga con tarjeta de crédito, 25.30% paga con tarjeta débito, el 15.30% paga mediante billeteras digitales (Yape, Plin, Tunki, Lukita, etc), el 10.30% paga utilizando la app de su banco, el 5.20% paga contra-entrega, entre otros métodos de pago.

“El público bancarizado siempre es el más cercano a comprar por internet, así observamos que un 65% paga con tarjeta de crédito o débito. Y si a esto le sumamos que, luego de la pandemia en el Perú el nivel de bancarización superó el 50%, y el gran auge en el uso de las billeteras digitales. Todo esto nos lleva a concluir que las compras en línea continuarán incrementándose, de hecho, se estima un crecimiento interanual del 10% para los siguientes años”, afirmó Montenegro.

El temor a que el producto no sea tal como se ve en internet y la seguridad, son las razones más importantes para quienes aún no compran por internet

El número de peruanos que compras online se incrementó desde el inicio de la pandemia, no obstante existe todavía un importante sector que teme y desconfía de esta modalidad de compras. Entre las razones más importantes que tienen estas personas para no realizar una compra online, tenemos que el 64.30% no compra en línea “por temor a que el producto no sea como se ve en internet”, el 57.10% “por temor a ser estafado, es decir pagar y que el producto nunca llegue”, y el 42.90% “por temor a que me roben la información de mis tarjetas bancarias”.

¿Qué aspectos relevantes motivarían la primera compra online en quienes aún no lo hacen? Las ofertas sean atractivas y reales (71.40%), protección en caso de fraude electrónico (57.10%), garantía sobre el producto (50%), facilidad para cambios y devoluciones (42.90%), y tiempos de envío más cortos (35.70%).

“La cantidad de no compradores online ha venido disminuyendo, sobre todo después de la pandemia. La gran cantidad de personas comprando online, y con experiencias de compra satisfactorias, generan un importante impacto al referenciar sitios de compra en internet seguros y con las mejores ofertas. Desde Cámara de Comercio de Lima, trabajamos para garantizar a los compradores online peruanos una experiencia de compra segura, y totalmente satisfactoria. Este es el compromiso asumido por las marcas que participan en los Cyber Days”, agregó el líder del Centro de Transformación Digital del gremio.

Los Cyber Days, regresan con las mejores ofertas online, del 17 al 21 de julio 2023

Del 17 al 21 de julio, cerca de 100 comercios oficiales presentarán sus mejores y más atractivas ofertas, a través del portal web www.cyberdays.pe. Serán miles de ofertas reales las que podremos encontrar, clasificadas en 12 categorías de productos/servicios. Y algo sumamente importante, es la seguridad de contar con una experiencia totalmente segura y satisfactoria, al comprar online en marcas oficiales.

Entre las marcas eCommerce oficiales de esta Campaña destacan Hiraoka, Vainsa, HP, La Curacao, Tiendas Efe, Juntoz, Diners Club Mall, Cuponidad, Carsa, Electrolux , Oster, Cassinelli y Aghaso.

En la categoría Belleza destacan las marcas Ésika, L’bel, Cyzone, GMO, entre otras. En la Categoría Moda y Deportes destacan marcas como Marathon, Adidas, Guess. En la categoría Viajes destacan Atrapalo, Movilbus, Hoteles Casa Andina, Decameron, Perurail. Así mismo, en el sector automotriz, la marca Kia presentará extraordinarias ofertas, entre muchas otras marcas.

Asimismo, entre las novedades más importantes, destacamos nuevamente que se desarrollarán los “Cyber Live Shopping”. En donde destacados presentadores e influencers mostrarán en tiempo real productos de marcas oficiales de los Cyber Days, con insuperables ofertas. En vivo, los peruanos conectados desde cualquier parte del país, visualizarán las principales características de dichos productos, y podrán comprar en vivo con las mejores ofertas.

Además, la Cámara de Comercio de Lima realizará como en cada Campaña, la Auditoría de comercios, con la finalidad de garantizar que las ofertas presentadas para los peruanos en la Campaña Cyber Days sean ofertas reales.





