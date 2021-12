Dirigida por Stanley Kubrick, la cinta es una adaptación de la novela ‘A Clockwork Orange’, escrita por Anthony Burgess y publicada en 1962. ‘La Naranja Mecánica’ tuvo estreno en 1971 y actualmente sigue despertando interés en expertos y aficionados del cine. Tras la polémica generada en su estreno fue censurada en varios países.

El filme narra la vida de Alex DeLarge, interpretado por Malcolm McDowell, un joven psicópata apasionado por la ultraviolencia, el sexo, y Beethoven. Sin embargo, todo cambia cuando sus amigos (los Drugos) lo traicionan y es detenido y condenado a 14 años por asesinato. Es entonces cuando DeLarge se somete a un tratamiento voluntario (tratamiento Ludovico) que anula cualquier conducta agresiva a través de malestar físico y náuseas.

A continuación te presentamos 10 curiosidades sobre este filme:

1. El nombre de la novela procede de una expresión que Anthony Burgess escuchó en un pub de Londres: ‘As queer as a clockwork orange’ (Tan raro como una naranja mecánica). El escritor pensó que era el titulo perfecto para su novela, aludiendo a que la maldad de los protagonistas es capaz de modificar el lado natural de las cosas.

2. El escritor Burgess desarrolló la novela ‘La Naranja Mecánica’ en 1944, cuando su esposa, que estaba embarazada, fue violada por cuatro soldados americanos y perdió al bebe debido a la brutalidad del ataque.

‘La Naranja Mecánica’ es una de las películas que más ha marcado la historia del cine. (Foto:Imdb)

3. La película está basada en el año 1995. Esto explica por qué Stanley Kubrick utiliza una estética futurista que muestra como antes se entendía que sería la década de los noventa.

4. ‘La Naranja Mecánica’ tuvo un coste de producción de dos millones de dólares y logró recaudar más de 40.

5. En Estados Unidos fue calificada como película X, en 1971. Ante esto, Stanley Kubrick cortó 30 segundos y la reestrenó en 1973 como película R. Además, en este país se suprimió el último capítulo de la novela y, Alex DeLarge, ya adulto, decide alejarse de la violencia por aburrimiento.

6. La cinta estuvo nominada a cuatro Oscar, tres Globos de Oro, y siete premios BAFTA, aunque finalmente no se hizo con ninguna estatuilla.

7. Durante la escena en la que Alex es obligado a ver películas violentas con los ojos abiertos sostenidos por ganchos, Malcolm McDowell sufrió una lesión en la córnea y, de hecho, el médico que aparece en la película es un profesional real que le aplica gotas salinas para prevenir la sequedad de los ojos del actor.

‘La Naranja Mecánica’ es una de las películas que más ha marcado la historia del cine. (Foto: Facebook/AClockworkOrangeFilm)

8. La canción ‘Singing in the rain’ no estaba en el guion. Para esta escena, Kubrick solicitó a McDowell que improvisara y el actor comenzó a cantar esta canción. Al director le gustó y compró los derechos por diez mil dólares.

9. Las ventas de la Novena Sinfonía de Beethoven se dispararon tras el estreno de ‘La Naranja Mecánica’, por lo que el filme revitalizó el tema del compositor, director de orquesta y pianista alemán.

10. La película ha llegado a populares series como ‘Los Simpsons’. En un capítulo, Bart aparece disfrazado de Alex DeLarge, aunque en este caso la pasión sexual se sustituye por un deseo casi incontrolable de comer pasteles.

