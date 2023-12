Que no sepas maquillarte no significa que no puedas elevar tu look en época de Navidad . La temporada de celebraciones es el momento clave para salir de tu zona de confort. Por ello, ChatGPT te comparte cuatro formas de conseguir un maquillaje perfecto en época de fiestas.

Piel radiante

Comienza con una base ligera o BB cream para unificar el tono de la piel. Aplica corrector en áreas problemáticas y sutilmente ilumina con un iluminador en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de cupido.

Ojos llamativos

Opta por sombras en tonos dorados, plateados o rojizos para los párpados. Un delineado fino en negro o marrón realzará la mirada. No olvides unas capas de máscara de pestañas.

Labios atractivos

Para un look clásico, elige un labial rojo intenso o un tono borgoña. Si prefieres algo más sutil, un color nude elegante siempre es una buena opción.

Rubor y contorno suave

Aplica un poco de rubor en tonos cálidos en las mejillas y difumina suavemente para dar un aspecto saludable. Un toque de contorno ligero puede definir sutilmente el rostro.

Cabe señalar que el secreto de un maquillaje perfecto es difuminar bien para lograr un aspecto natural y festivo a la vez.

