En los últimos años, más personas comprenden que el trabajo va más allá de una compensación monetaria por su esfuerzo cada fin de mes, sino es el espacio ideal para su desarrollo profesional y personal. Esta tendencia ha llamado la atención de las empresas responsables, las mismas que ahora se preocupan en fomentar el bienestar integral de los colaboradores, que determina cuan satisfechos y felices se sienten laborando en sus organizaciones.

Un estudio realizado por Harvard Business School, Gallup y Forbes, indica que un colaborador feliz puede impactar en el aumento de la productividad al 40%. Esta cifra evidencia la estrecha relación entre el desempeño laboral y el crecimiento de la rentabilidad, por ello, el concepto de felicidad laboral cobra importancia porque el estado del ánimo influye de manera directa en nuestras actividades.

Sin embargo, lograr ser feliz en el trabajo no depende solo del colaborador, también compromete al empleador. Según el portal Bumeran, un 55% de peruanos tiene intenciones de renuncia, debido a tres factores principales: mal ambiente laboral, escasa posibilidad de expansión profesional y baja remuneración no acorde a sus funciones.

Manuel Celi, Chair de Vistage Peru, indica que, para que tu empresa sea un lugar saludable para trabajar, es necesario priorizar el equilibrio entre la vida laboral y personal para lograr un impacto positivo en el estado físico y mental de todos los colaboradores. “Este balance se fomenta a través de la implementación de ciertas condiciones de trabajo que provienen de la cultura de cuidado y bienestar” agregó.

La sobrecarga laboral, la falta de reconocimiento y la excesiva rigidez en el cumplimiento del horario pueden desencadenar un agotamiento físico y un desbalance emocional en la planilla, dando lugar a efectos negativos como el síndrome de burnout, estrés y desmotivación.

“Los CEOs deben promover una cultura de reconocimiento y celebración de las pequeñas metas personales entre todos los líderes y los integrantes de sus equipos. Además, sumar procesos de capacitación, no solo en destrezas laborales, sino también en habilidades blandas, tan necesarias para mitigar el negativismo y la falta de control”, indicó Celi. Además, recomienda aplicar horarios flexibles, posibilidad de trabajo remoto o tomar un día libre después de un viaje largo o por cumpleaños.





Regreso a la presencialidad

La decisión del regreso al trabajo presencial está afectando a la flexibilidad, que fue uno de los beneficios que muchos conocieron y abrazaron durante la pandemia. Para muchos, el retorno a la presencialidad es un revés en su rutina y está generando mucha resistencia e incluso renuncias.

“Se sabe que el trabajo a distancia no funciona para todos, que, por la naturaleza del negocio, estas requieren la presencia de su personal. No obstante, algunas que no dependen de este régimen, se resisten a las ventajas de un horario flexible debido a ciertos factores como: una gestión inadecuada de tiempo y una necesidad excesiva de supervisión” manifestó Celi. La flexibilidad no afectará la calidad de trabajo si el uso del tiempo es organizado.





Claves para la felicidad laboral

Manuel Celi, experto en coaching ejecutivo, brinda 4 claves fundamentales a los líderes empresariales para fomentar la felicidad laboral en sus compañías:

1. Comunicación clara y con libertad dentro de la compañía: Permite reconocer lo que piensan y sienten los colaboradores con gran nivel de confianza.

2.- Generar el sentido de pertenencia y orgullo en cada uno de los integrantes de la organización: Desde tener entornos de trabajo limpios y estéticos hasta tener una cultura de reconocimiento y recompensa de victorias personales y contemplar la posibilidad de ser entrenado por líderes para mejorar la efectividad en cada función.

3.- Trabajar en equipo: Formar sinergias que trabajen de forma colaborativa y eficiente, que cumpla con el dicho: “uno solo puede llegar rápido, pero, en equipo, se llega muy lejos”.

4.- Crear un ambiente de crecimiento personal: La felicidad está relacionada con el desarrollo del pensamiento positivo y una vida con propósito. Mediante las capacitaciones, entrenamientos, establecer planes de carrera, entre otros incentivos, se tendrá un efecto generador de compromiso en cada colaborador.