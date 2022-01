A finales del 2021 todo el mundo se paralizó con el estreno de la película “Spider-Man: No Way Home”, la última producción del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que fue del agrado de los miles de fanáticos que tanto la esperaban. El éxito del filme también se debe a la calidad de sus actores entre los que destacan la actriz Marisa Tomei, en el papel de la tía May.

“Spider-Man: No Way Home”, es la tercera película del superhéroe arácnido, la cual es protagonizada por el actor Tom Holland y fue estrenada el 15 de diciembre del 2021 en las salas de Latinoamérica, Reino Unido y muchos otros países del mundo.

Además de Holland, también se vio el retorno del actor Willem Dafoe, quien hizo el papel del “Duende Verde” y que fue una de las grandes sorpresas del filme. Junto a ellos estuvieron un gran elenco de actores que hicieron de la producción cinematográfica la más taquillera del 2021.

“Spider-Man: No Way Home” marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel (Foto: Sony Pictures)

En ese sentido, en esta tercera entrega tampoco podía faltar el personaje de la tía May -interpretado por Marisa Tomei- que dio mucho que hablar debido a su apariencia, pues, en esta versión lucía más joven y diferente que en otras ocasiones.

¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA LA TÍA MAY EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Uno de los personajes más reconocidos y queridos por los fanáticos de Spider-Man, es la tía May, quien en todo momento apoya y defiende a Peter Parker.

Se debe tener en cuenta que en la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi, el personaje era interpretado por Rosemary Harris; mientras que en las películas “The Amazing Spider-Man” lo hizo Sally Field. En esta tercera entrega conocida como “Spider-Man: No Way Home”, se observó a la actriz Marisa Tomei encarnando a la tía May, aunque mucho más joven.

Cabe señalar que Marisa Tomei tenía 52 años cuando participó en “Capitán América: Civil War”. En la primera película de Spider-Man la tía May tiene 53 años. Sin embargo, cuando Thanos hace el chasquido en “Avengers: Infinity War” le restó la mitad de la vida en el universo durante cinco años, siendo el año 2023, según screenrant.

La muerte de la tía May en la película "Spider-Man: No Way Home". (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Por otro lado, “Spider-Man: Lejos de casa” es ambientada en el 2024 y en ese entonces la tía May debería tener 60 años, aunque por la acción de Thanos todavía tenía 54. En ese sentido, “Spider-Man: No Way Home” inicia luego de “Spider-Man: Lejos de casa” y por ese entonces aún seguía teniendo 54 años de edad.

EL PAPEL DE LA TÍA MAY EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”

El personaje de la tía May se volvió muy querido por los fanáticos luego de la muerte del tío Ben. Ella tras enterarse de la identidad de Spider-Man decidió apoyar en todo momento a Peter, a tal punto de que muere en el último filme por querer ayudarlo.

La tía May pierde la vida víctima del ataque del Duende Verde con quien Spider-Man venía peleando.