Roberto Gómez Bolaños fue el creador de “El Chavo del 8″, uno de los programas de televisión más exitosos a nivel internacional, en especial de América Latina, donde alcanzó fama entre niños y adultos de varias generaciones. Debido a su gran popularidad, muchos creen que los actores que formaron parte del proyecto de Chespirito recibieron un gran sueldo, sin embargo, esto no fue así, según reveló Florinda Meza.

La actriz mexicana, recordada por interpretar a Doña Florinda en “El Chavo del 8″, fue cuestionada sobre si era verdad que tiene una fortuna de 20 millones de dólares, lo cual negó. Y es que Florinda Meza quiso dejar claro que esas son especulaciones falsas y que siempre ha vivido “sencillamente”.

En ese contexto, la artista de 74 años reveló a los medios mexicanos que no ganaba mucho dinero cuando trabajó en “El Chavo del 8″, contrario a lo que muchos piensan. Recalcó que nada de lo que se dice respecto a sus cuentas bancarias es cierto y reveló la cifra que ganó cuando grababa el programa de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza en el papel de Doña Florinda en “El Chavo del 8” (Foto: Florinda Meza / Instagram)

¿CUÁNTO GANÓ FLORINDA MEZA POR CAPÍTULO DE “EL CHAVO DEL 8″?

En entrevista con varios medios, recogida por el programa “Sale el Sol”, Florinda Meza que no tiene mucho dinero en sus cuentas bancarias como se especula. La actriz mexicana quiso aclarar las especulaciones que señalan que tiene una fortuna de $20 millones de dólares.

“Ojalá fuera cierto. Qué tontería tan grande, Roberto lo decía; ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’ porque sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal ni en las Lomas, yo tengo una casa en la colonia Del Valle que es colonia proletaria”, declaró a la prensa mexicana.

En ese sentido, Florinda Meza señaló que no tiene mucho dinero en su cuenta bancaria ya que cuando grababa “El Chavo del Ocho” no recibía una gran cantidad de sueldo, contrario a lo que muchos suponen por el éxito de los programas de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza es una actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana (Foto: Florinda Meza / Instagram)

“A los de Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo, yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo, lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500 y muy al final, pero pesos. Si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo sería millonaria”, reveló.

Florinda Meza reiteró que “ni de chiste” podría tener tanto dinero y afirmó que le molestaba que hicieran esas suposiciones porque la pueden poner en riesgo.

“Me molesta, me asusta porque por los plagios que hay. Nunca, ni vendiendo mi casa de Cancún ni la de México podría juntar esa cantidad, ni de chiste. Nunca he tenido esa cantidad, quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros”, agregó.