Tras haber interpretado a Gema Granados de Cruz y Lucrecia Valencia en “La reina del Flow” y “Café con aroma de mujer” respectivamente, Mabel Moreno se ha convertido en un rostro conocido a nivel internacional, captando millones de seguidores en diversas partes del mundo, quienes están pendientes de lo que le ocurre. Como muestra de agradecimiento, la actriz retribuye ese cariño contando aspectos de su vida y manteniéndolos al día en sus redes sociales; sin embargo, una revelación dejó boquiabierto a todos: ella se casó hace algunos años.

Sí, así como lo leíste, la talentosa histrionisa contrajo matrimonio hace más de 15 años en una ceremonia que muchos desconocían o al menos no se supo en las noticias del espectáculo de aquel entonces porque ella se había encargado de mantenerlo bajo siete llaves.

Debido al revuelo que ha provocado la confesión de uno de sus más grandes secretos, te damos a conocer todo lo que se sabe sobre la boda de la colombiana nacida en Barranquilla el 25 de junio de 1983.

La actriz se animó a contar, durante una entrevista, cómo fue su vida de casada (Foto: Mabel Moreno / Instagram)

EL MATRIMONIO QUE NADIE LE CONOCÍA MABEL MORENO

Durante una entrevista en el programa “La sala de Laura Acuña”, Mabel Moreno contó que hace varios años estuvo casada, pero no vivió a plenitud su matrimonio, por lo que su “felices para siempre” llegó a su fin tras ocho años de unión.

“Yo me casé a los 22 años y me separé a los 30. El matrimonio finalizó porque él era un hombre que no quería que yo volara y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer para mantener ese matrimonio”, manifestó la actriz de 38 años.

En ese momento, recordó que en su afán de complacer a su esposo se alejó de todo, pese a tener un alma libre, por lo que comenzó a sentir una gran tristeza y aunque el hecho de saber que no le faltaba nada, se sentía en una “comodidad incómoda”.

“Sabía que no estaba bien (…). A veces en el matrimonio uno se hace el loco”, contó en la entrevista mientras recordaba que tenía temor de terminar con su esposo, pues en su mente estaba que un casamiento debía durar eternamente.

La colombiana reveló la infelicidad que vivió en su matrimonio (Foto: Mabel Moreno / Instagram)

¿CUÁNDO DECIDIÓ DIVORCIARSE?

Mabel Moreno dio a conocer que mientras le resultaba difícil pensar en un divorcio y se aferraba a seguir una vida en la que no podía desarrollarse plenamente, apareció su madre, quien se había percatado de la infelicidad en la que vivía su hija.

“Estaba alejada de los medios, estaba como estudiando y haciendo teatro, pero me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y mi mamá me preguntó por qué estaba triste. Luego me dijo: ‘Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida ‘. Fue como un momento en el que me dijo: ‘Tiene razón’. No me di cuenta porque a veces la respuesta es dura”, aseveró.

Tras ello, tomó la decisión más sabia de su vida. “Decir en ese momento: ‘Me voy a separar porque ya no soy feliz’. Fue un impulso que me dio [mi mamá] y fue lo mejor. Seguí mi carrera y fui feliz, incluso mis amigas me decían que me asentaba bien haberme separado. Por eso les digo: Nunca se desconecten de sus cosas para dar gusto a alguien o a la sociedad”.