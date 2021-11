El 31 de marzo de 1995, una desgarradora noticia conmocionó al mundo entero. La cantante y compositora estadounidense, Selena Quintanilla, había sido asesinada por quien se hacía llamar su más grande admiradora, Yolanda Saldívar.

Este acontecimiento no solo afectó a los millones de seguidores de la ‘Reina del Tex-Mex’, sino también a sus colegas, quienes enviaron muestras de afecto a la familia Quintanilla y honraron la exitosa carrera de la joven artista.

Una de las cantantes que se vio fuertemente afectada por la partida de la intérprete de “Como la flor” fue Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’, quien padeció la pérdida de su bebe al enterarse de la terrible noticia. Conoce más detalles de este desafortunado suceso, en las siguientes líneas.

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, es una cantante colombiana de cumbia, bachata, boleros, vallenato y música tropical conocida artísticamente como Margarita La Diosa de la Cumbia (Foto: Margarita Cumbia / Instagram)

MARGARITA LA DIOSA DE LA CUMBIA SUFRE UN ABORTO TRAS LA MUERTE DE SELENA

La cantante colombiana Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ recordó uno de los pasajes más difíciles de su vida durante una emisión del programa “El Minuto que Cambió mi Destino”, dejando sorprendido al público. La intérprete de 61 años reveló lo mucho que le impactó la muerte de Quintanilla, al punto de producirle un aborto.

“Me dieron un susto terrible. Venían a contarme que murió Selena pero me dijeron que me sentará e inmediatamente me pasó por la mente mi mamá, pensé: ‘me van a decir que se murió mi mamá’ y me contaron que se había muerto Selena y también me impactó muchísimo”, recordó la colombiana.

SE DETUVO EL CORAZÓN DE SU BEBÉ

Margarita estaba esperando a su primer bebé, cuando le informaron del deceso de la texana, noticia que le causó un fuerte dolor en el vientre:

“El bebé no quiso seguir viviendo y se detuvo su corazoncito, es algo que me dolió mucho y me tarde un tiempo en superarlo”.

LA MUERTE DE SELENA QUINTANILLA

El 30 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar supo que Selena Quintanilla pretendía cortar todo vínculo laboral con ella porque sus familiares habían descubierto que le estaba robando dinero. Ante este hecho, la mujer compró un revólver calibre 38, de cañón recortado, bajo la excusa de que lo necesitaba para uso personal y de defensa propia.

Saldívar se hospedó en la habitación 158 del Hotel Days Inn, en Corpus Christi, donde cito a Selena para un asunto relacionado con unos documentos que la joven necesitaba.

La reunión tuvo lugar la mañana del 31 de marzo, luego de que Saldívar le contara a Selena por teléfono que había sido violada, con el fin de atraer la atención de la cantante. Ese día, Yolanda y la joven, luego de volver del médico donde se constató que no hubo violación, tuvieron una fuerte discusión en la que Quintanilla le comentó lo dicho por sus familiares, a la vez que le dejo en claro que no quería volver a saber más de ella, exigiéndole los documentos que necesitaba.

Saldívar sacó el arma homicida, asustando a Selena de tal modo que la artista intentó huir de la habitación. En ese momento, Yolanda le disparó a la cantante por la espalda. La bala entró por su hombro derecho, reventándole una de las arterias principales y dejándola herida de muerte.

Selena pudo llegar hasta la recepción del hotel, recorriendo 350 pies mientras se desangraba debido al disparo. A la mujer que encontró en el puesto le dijo sus últimas palabras: “Yolanda Saldivar, room 158″.