Eugenio Derbez no puede mantenerse mucho tiempo sin trabajar en un nuevo proyecto, incluso durante la pandemia por el Covid-19. Es así como recientemente se estrenó la película “CODA: Señales del corazón”, donde la estrella mexicana interpreta a un personaje con gran habilidad para tocar el piano, un talento del que no gozaba pero que decidió aprender.

Una oportunidad de trabajar en Hollywood siempre es bienvenida para Derbez, quien a sus 60 años continúa más vigente en el medio que nunca. Fue así como aceptó el reto de interpretar al profesor de música Bernardo Villalobos en el film que fue presentado en Sundance, el festival de cine internacional donde además ganó el Premio del Jurado por su conmovedora versión de la película francesa “La familia Bélier”.

Sobre la participación del mexicano en la cinta, la directora del proyecto comentó en una entrevista para el medio Sensacine cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar Eugenio para hacer una correcta caracterización de su personaje. Descubre todos los detalles en las siguientes líneas.

A sus 60 años, Derbez continúa más vigente en el medio que nunca (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

¿CUÁL ES EL PERSONAJE DE EUGENIO DERBEZ EN “CODA”?

Bernardo Villalobos o ‘Profesor B’, como lo llaman sus alumnos, tiene un papel fundamental en la película. Este maestro es quien se encarga de motivar a Ruby Ross, una joven de padres sordomudos que sueña con ser cantante. La directora se inspiró en sus propios maestros de la escuela para crear este personaje, pues fueron quienes le cambiaron la vida. “Creo que Eugenio es increíble en la película. Es gracioso, amable y da una actuación conmovedora, creo que todos lo vemos y recordamos maestros que eran así con nosotros”, señaló Sian.

EUGENIO DERBEZ DECIDE TOMAR CLASES DE PIANO

Si bien el ex de Victoria Ruffo es muy talentoso en varios rubros del arte, tocar el piano no era uno de sus dones; sin embargo, el actor es apasionado en lo que hace y cuando acepta un trabajo se sumerge en ello para entregar un buen resultado. Es así como al aceptar ser Bernardo Villalobos no lo pensó dos veces y decidió apuntarse a clases de piano para poder hacer una magnífica interpretación de su personaje.

RECHAZÓ TENER UN DOBLE EN LA PELÍCULA

Sian Heder, la directora de la película, reveló a Sensacine México que Derbez no aceptó su oferta de utilizar un doble para las escenas en las que tuviera que tocar el piano; así mismo, señaló que la estrella se instruyó por un largo periodo de tiempo, lo que finalmente le dio mucha realismo a la cinta: “Le pregunté si sabía tocar el piano y me dijo que muy poco, así que le dije que le podía conseguir un doble de manos ¡y me dijo que no!”.

DERBEZ HABÍA RECHAZADO ANTES LA OFERTA

El mexicano reveló en un conversatorio que su participación en el film estaba destinada a pasar, pues años atrás rechazó la oferta de adaptar la película; pero esa no fue la única vez que dio un no por respuesta. La versión francesa lo cautivó desde un inicio pero no le fue posible concretar su participación en el proyecto a la primera, debido a su apretada agenda. Tuvieron que pasar algunos meses para que contara con la disponibilidad de tiempo para unirse al elenco y afortunadamente nadie había ocupado su lugar.