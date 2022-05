Por varias décadas, Gabriela Spanic ha sabido ganarse la simpatía del público gracias a sus interpretaciones en diversos melodramas. Si bien, ella inició su carrera en su natal Venezuela, cuando llegó a México le ofrecieron dos papeles: uno como la protagonista y otra como la villana en “La usurpadora” (1998), donde vio vida a la malvada Paola Bracho y a su dulce gemela Paulina Martínez, roles que le catapultaron a la fama a nivel internacional.

Tras ello, le siguieron otros trabajos en la pantalla chica donde destacó por su temperamento, logrando integrar el elenco de “Por tu amor”, “La intrusa”, “Prisionera”, “Tierra de pasiones” y otras más. Sin embargo, ante el nacimiento de su primogénito, en julio de 2008, ella decidió hacer una pausa para atender a su hijo nacido en Miami. Luego regresó con fuerza en “Soy tu dueña”, “Emperatriz”, “‘La otra cara del alma” y “Siempre tuya Acapulco’”. No solo eso, pues incursionó en el reality “Baila si puedes”. Tras una vida en el escenario, no solo en los estudios de grabación, sino también en el teatro, la exreina de belleza a anunció que desea retirarse del mundo de la actuación.

A continuación, te contamos cuáles son las razones por las que Gaby Spanic esté pensando en darle fin a su carrera como artista. No olvidemos que ella participó en 2020, en la versión húngara del reality “Dancing with the stars” y hasta hace poco regresó a la telenovela “Si nos dejan” (2021) y ahora último a “Corazón Valente” (2002).

La telenovela de 1998 alcanzó el éxito en diversos países y lanzó a la fama a Gabriela Spanic. (Foto: Televisa)

GABY SPANIC A PUNTO DE RETIRARSE DE LAS TELENOVELAS

Debido a la decisión que habría tomado Gaby Spanic, las alarmas entre sus fanáticos se encendieron, quienes no imaginan ver melodramas sin que la actriz venezolana no aparezca en ninguna escena.

En una entrevista con el programa “Hoy”, la histrionisa, nacida el 10 de diciembre de 1973, reveló sus verdaderas razones, siendo la principal la de enfocarse en su faceta como madre de su hijo adolescente.

Gabriela Spanic asegura que su corazón solo tiene un dueño . (Foto: Instagram)

“Sí, ya quiero poner un alto porque ya llega un momento como que ya hiciste lo que tenías que hacer. Yo me quería ir a otro nivel [el cine], pues mi sueño es hacer una película, pero mientras eso pasa, a veces pienso ¿será que vale la pena?”, manifestó.

Asimismo, reconoció que la falta de oportunidades en producciones también la han llevado a pensar que ya cumplió su ciclo. “A veces te levantas y a veces dices. ‘No quiero más’, a veces quieres tirar la toalla y entonces te pones a pensar: ‘Qué otra cosa quiero hacer?’”, dijo Spanic.

Por tal motivo, ha encontrado una razón más importante para alejarse de los reflectores y estudios de grabación: su hijo. Ella quiere aprovechar el crecimiento de su pequeño Gabriel de Jesús, que ahora tiene 13 años.

La última telenovela de la venezolana es "Corazón guerrero", de 2022 (Foto: Gabriela Spanic / Instagram)

¿QUÉ HARÁ GABY SPANIC SI DEJA LA ACTUACIÓN?

Gabriela Spanic señaló que si abandona por completo el mundo de la actuación, no descarta dejar México para vivir en otro país. Lo que más le gustaría sería tener un negocio propio.

“Capaz que vendo lo poco o mucho que tenga y quiero irme con mi hijo hacer un restaurante. Quiero estar con él, los años de nuestros hijos pasan rápido y a veces nos perdemos cosas que pasan en la escuela”, mencionó al tiempo de recordar que a veces las grabaciones podían llegar a durar hasta 18 horas.

Gabriela Spanic destacó la forma en que con Gabriel ha aprendido lo que es el verdadero amor, que no exige, que no señala y que no daña (Foto: Instagram)

Restaurante o también hotel boutique

Retornando al tema de la comida, ella señaló que desea montar un restaurante o un hotel boutique, por lo que le encantaría vivir en el último piso.

Asimismo, preciso que si abre un restaurante este sería de degustaciones; es decir, que no exista una carta.