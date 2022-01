Georgina Rodríguez es una influencer y modelo conocida mundialmente por ser pareja del futbolista más querido de los últimos años, Cristiano Ronaldo. La pareja se conoció en 2016 y desde esa fecha siguen juntos, llegando a formar una numerosa familia junto a los tres primeros niños del portugués y otros tres que tienen en común.

A poco de estrenar “Soy Georgina”, el reality de Netflix que seguirá la vida de la española con sangre argentina, algunas personas cercanas a su entorno han brindado fuertes declaraciones que intentan manchar la imagen que la modelo ha proyectado en todo este tiempo.

Quienes han declarado en su contra son integrantes de su familia, por lo que esto ha causado gran controversia. A continuación, conoce todos los detalles.

Georgina Rodríguez tendrá su propio documental en Netflix (Foto: Netflix)

LA FAMILIA QUE OLVIDÓ GEORGINA RODRÍGUEZ

En una entrevista para el diario ‘The Sun’, los tíos maternos de Rodríguez expresaron su molestia hacia ella por haberlos presuntamente olvidado desde el inicio de su relación con el astro del fútbol. Como dio a conocer la misma Georgina, su vida antes de Cristiano fue sencilla y sin lujos, lo que coincidiría con la versión de estas personas.

Luis, el hermano de su madre Ana María Hernández, contó que fue su familia quien la crió y cuidó durante su adolescencia, sin embargo, la joven habría decidido ignorarlos al cambiar de vida, algo que los dejó muy sentidos:

“[Yo era] el encargado de mantener a Georgina y a su hermana [Ivana], de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo lo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que enviaron a mi cuñado de vuelta a su país. Yo la crié y se olvidó de mí”.

Así mismo, el hombre comentó que ni siquiera lo llamaron para decirle sobre la muerte del esposo de su hermana, Jorge Rodríguez, quien sufrió un accidente cerebrovascular en 2019. “Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella”, sentenció.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las familias más mediáticas en el fútbol mundial (Foto: AFP)

¿POR QUÉ RODRÍGUEZ LES CORTÓ LA COMUNICACIÓN?

El tío de Georgina también expresó las razones que tendría la modelo para dejar de hablarles, dando a entender que la fémina es una persona interesada y con aires de superioridad:

“Quizá se avergüenza de nosotros y se considera mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos [...] Pero yo nunca le he pedido nada. Ella solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo”.

LE ADVIRTIÓ A CRISTIANO RONALDO

Con la esperanza de que el futbolista no caiga en las garras de su sobrina, Luis se animó a enviarle un mensaje en el que lo alertó de su maldad:

“Le escribí a Cristiano Ronaldo por Facebook y le dije: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado. Si quieres saber más, ponte en contacto conmigo y te contaré’”, contó al rotativo británico.

Georgina Rodríguez cuenta cómo era su vida en Madrid, antes de conocer a conoció a Cristiano en 2016 (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

SU TÍA LA DESENMASCARÓ EN TELEVISIÓN

Hace unos años, Lidia, la esposa de Luis, apareció en el programa “Sálvame”, donde calificó a Rodríguez como “sinvergüenza”, ya que no contactó a su abuela antes de morir ni le presentó a su hija.

“Ahora el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es: yo trabajo honradamente y tiro para adelante con mi casa y mi familia. Y he tirado también para adelante con su padre, que debería darle vergüenza porque hemos sido su tío y yo”, manifestó.

La mujer también dijo que la intentaron llamar sin éxito y aprovechó en reclamarle el que no les haya contado el fallecimiento de su padre. Pero eso no fue todo, la media hermana de Georgina también se sumó a la ola de reclamos y contó la vez que le pidió una camiseta firmada por Cristiano para su hijo, a lo que la modelo se habría negado: “Ella dijo que no, que no iba a molestarlo porque él estaba de vacaciones”.