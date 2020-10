‘Crepúsculo’ es una de las sagas de fantasía más exitosas y populares en todo el mundo. La historia de amor entre el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) y la mortal Bella Swan (Kristen Stweart) se convirtió en un éxito comercial, tanto las películas como los libros de la autora Stephenie Meyer, dieron la vuelta al mundo.

El fenómeno de “Crepúsculo” se basó enteramente en la extraña relación que tuvieron Bella con Edward, dos seres de diferentes mundos, quienes se enamoran y tienen una hija mitad humana y mitad vampira. La saga nos regaló momentos inolvidables y personajes que calaron en el corazón del público.

Él es el mejor amigo de Bella Swan y apareció en las cinco películas de la saga: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse, Amanecer - Parte 1 y Amanecer - Parte 2 (Foto: Summit Entertainment)

Entre ellos está Jacob Black, interpretado por el actor Taylor Lautner. Él es el mejor amigo de Bella Swan y apareció en las cinco películas de la saga: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse, Amanecer - Parte 1 y Amanecer - Parte 2.

El actor de 28 años tuvo que trabajar muy duro para interpretar a Jacob Black, no solo se esforzó en su trabajo interpretativo, también tuvo que someterse a una transformación física seria. Gracias a que Jacob Black se convierte en hombre lobo, Lautner tuvo que aumentar de peso o arriesgarse a ser reemplazado.

Tras su paso por la saga ‘Crepúsculo’ , Lautner se confesó sobre cómo se sintió al formar parte de la exitosa historia y señaló que varias escenas que grabó fueron ‘vergonzosas’ e ‘incómodas’. El sitio web “Cheatsheet” recogió las declaraciones del actor que recuerda con cariño a Jacob Black.

Taylor Lautner interpretó a Jacob Black, uno de los personajes más populares de la saga “Crepúsculo” (Foto: Summit Entertainment)

Si bien los fanáticos de las películas de “Crepúsculo” pueden amar las escenas en las que Lautner muestra sus músculos, el actor dijo que esto le causó incomodidad. En una entrevista con Collider, Lautner mencionó la escena en la que Jacob se quita la camisa y se la ofrece a Bella para su herida en la cabeza sangrante como algo particularmente vergonzoso para él.

“Me pongo a reír tanto cada vez que veo esa escena”, reveló Lautner. “'Oh, ¿estás sangrando? OK, déjame arreglarlo '. Es muy vergonzoso”, señaló.

Pero esa no fue la única escena sin camisa que a Lautner le pareció vergonzoso filmar. En otra entrevista con Collider, la estrella de Crepúsculo recordó la escena en la que Edward deja a Bella con un Jacob sin camisa y él posa junto a un auto.

"Estoy recostado contra el coche, con las manos detrás de mí. Parece que me estoy flexionando, esperando a que suba. Esas son las escenas incómodas. Cuando todo el mundo está completamente vestido, está lloviendo y yo soy la única persona que está allí, posando para ellos ", recordó.

Pero, a pesar de que las escenas sin camisa a menudo incomodaban a Lautner, entendió que eran importantes para su personaje. Después de que se transforma en un hombre lobo en Luna Nueva, Lautner aparece con poca ropa y a menudo se lo muestra usando solo pantalones cortos. Esto se debe a que cuando se transforma en lobo, su ropa se rasga. Además, corre unos 10 grados más caliente que los humanos, por lo que se necesita menos ropa para protegerse de los elementos.

“Hay una razón por la que no lleva ropa todo el tiempo. Uno, cuando se transforma, toda su ropa se rompe, no puede evitarlo. Y cuando va al bosque a buscar algo para no estar desnudo, solo encuentra un par de pantalones cortos de jean rotos. Y también está caliente, tiene ciento ocho grados”, agregó.

La franquicia de “Crepúsculo” comenzó en 2008 y convirtió a Pattinson en el joven rompecorazones favorito del público (Foto: Summit Entertainmen)