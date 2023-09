La carrera solidaria denominada ‘Corre conmigo 5K’, se desarrollará este domingo 3 de septiembre desde las 8:00 a.m. Esta iniciativa organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que como cada año destinará los fondos recaudados al empoderamiento y defensa de los derechos de personas con Síndrome de Down.

Se busca que tres mil personas colaboren con esta carrera inclusiva que recorrerá 5 kilómetros alrededor del pentagonito. Para ello, todos los participantes recibirán un polo.

Los interesados podrán inscribirse a través de la web https://www.corre5k.spsd.org.pe/.





Cabe precisar que, esta carrera solidaria se lleva a cabo desde el 2005 con el objetivo de cambiar la percepción general sobre el síndrome de Down y crear un ambiente inclusivo donde las personas con esta condición puedan desarrollar sus talentos, habilidades y relaciones sociales.

La Sociedad Peruana de Síndrome Down se dedica, desde 1995, a guiar y acompañar a individuos con síndrome de Down y sus círculos cercanos, fomentando una sociedad que celebra y respeta la diversidad. En la actualidad, cuenta con familias asociadas en todo el Perú.

Corre conmigo 5k (Foto: Difusión).

La presente edición de ‘Corre Conmigo 5K’ contará con el apoyo de Caja Piura, anunció su presidenta de Directorio, Mercedes Franco.

“Todos están invitados, desde niños hasta adultos mayores. Cada participante puede elegir entre correr, caminar, trotar o andar en bicicleta”, sostuvo la ejecutiva.





