Cuando conocí al Chapo: Todo sobre el documental defensa de Kate del Castillo [Spoiler Alert]

La verdad de Kate del Castillo sobre el encuentro entre Joaquín Guzmán 'El Chapo' sale a la luz en el documental 'Cuando conocí al Chapo', el cual está disponible en Netflix desde este viernes, y donde el actor Sean Penn es cuestionado por la propia actriz mexicana por una serie de hechos que no se conocían a profundidad. La producción que ha incomodado a Penn es explosiva.

'Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo' es ciertamente una defensa abierta de la actriz que ha sufrido persecución del gobierno mexicano como parte de las investigaciones -muy cuestionadas-sobre las relaciones del narcotraficante. Es su voz y las de personas cercanas como sus padres, su hermana, sus amigos, y destacados periodistas que analizan lo ocurrido después de la 'entrevista' que se publicaría en Rolling Stone. Los analistas que participan en el documental están, en su mayoría del lado de Kate aunque intentan ser críticos o equilibrados.

Contar la historia del narcotraficante que era el más buscado del mundo le salió muy caro a Kate del Castillo. La versión de la actriz no es una apología al capo, como muchos pueden deslizar a primera vista. "Somos millones de mexicanos que a diario nos vemos atropellados por el gobierno", dice la mexicana que protagonizó 'La Reina del Sur', personaje que -para algunos-la llevó a fascinarse con el mundo del narcotráfico.

Pero en este documental no vemos a una mujer fascinada por el narco o la cultura narco, tan de moda en la región y en los Estados Unidos. Lo que vemos es una voz crítica y aparentemente sincera que cuestiona las injusticias de México. Kate del Castillo se quiebra en diversos momentos al reconocer que quizás fue muy lejos y que hizo daño a las personas que más quería al involucrarse con el capo de quien pretendía hacer una película, y cuyos derechos posee.

El malo en esta historia no es el Chapo. El malo es Sean Penn, a quien Kate del Castillo describe como un hombre que para conseguir su objetivo no tenía límites o quizás la palabra exacta sería solidaridad. Así fue como, en pleno encuentro con el capo, presiona por una entrevista o por regresar solo al lugar. ¿Utilizó Sean Penn a Kate del Castillo? La actriz es una rebelde, temperamental y fuerte, sin embargo, Sean Penn logró cautivarla. Ella lo reconoce. Hubo una relación breve e intensa, a la sombra de lo que sería la preparación de la historia para Rolling Stone, algo que al comienzo la mexicana desconocía. Ella avanzó en esta loca aventura de acercarse al Chapo motivada por saber quién era el hombre del que todos hablaban, pero también impulsada por Penn, la estrella de Hollywood que la enamoró. Kate llegó al encuentro del Chapo con un tequila Honor (que ella produce) y un libro del poeta Jaime Sabines. Buscaba sensibilizarlo, dice.

Parte de lo ocurrido en la cena entre Penn y el Chapo se conoce. El documental nos revela la insistencia de Penn por conseguir la exclusiva y tener pruebas de ello (foto y video) y el terror de Kate a la hora de irse a dormir (octubre de 2015). El Chapo la acompaña a su habitación, y es allí cuando ella piensa que él podría hacerle algo. "Me excitaba mucho hacer la travesía", confiesa la mexicana. Sin embargo, al sentirse en peligro le recuerda el comienzo de todo: el tuit que acercaría al narcotraficante y Kate. "Hoy creo más en El Chapo", la carta de la mexicana al señor de la droga en México fue el detonante de una 'amistad' que sería una bomba. Era enero de 2012. La carta fue una bomba en los medios, y para la familia de la actriz fue un episodio nada grato. Este tuit puso a Kate en la mira del capo. Y, por supuesto, en la mira de las autoridades de México y Estados Unidos.

La insistencia de Penn dio resultados. Kate consiguió que el capo le mandara (luego del encuentro en Sinaloa) un video-autoentrevista, insumo principal de la publicación en Rolling Stone, donde Penn escribe no pocos hechos falsos, como la supuesta entrega de flores que Guzmán hiciera a Kate, algo que nunca habría pasado, de acuerdo con la actriz.

A Kate del Castillo la historia del capo le fascinó. Y al capo le fascinó Kate por ese tuit osado -donde ella le pide que trafique con el bien y con políticos corruptos, en vez de mujeres y niños- y por el imponente papel de Teresa Mendoza en 'La reina del Sur'. "Nosotros somos actores y nosotros hacemos historia. Es un tema delicado por lo delicado que es (el tema) en México. Es ficción. Yo no quiero ser Teresa Mendoza. Yo no quiero la vida de Teresa Mendoza. Yo no quiero estar escondiéndome. Y si eso es hacer apología... a mí no me parece", explica.



La actriz no es categórica, pero en este documental deja entrever que Sean Penn la utilizó. Eso no es todo. La sensación al término de los tres capítulos es que quizás Sean Penn ayudó a la captura del capo. No lo dice ella. Son diversos analistas quienes deslizan esta posibilidad. Nadie se atreve a decirlo con todas sus letras, sin embargo, allí está la hipótesis al aire, algo que entre periodistas mexicanos especializados en el crimen organizado ha sido tema frecuente de especulación.

El abogado del actor, Theodore J. Boutrous Jr., advirtió a Netflix que la serie podría poner en peligro a Penn y pidió que se hicieran los cambios necesarios. "Es profundamente decepcionante que Netflix y sus clientes hayan optado por ignorar el peligro extremo que están creando a sabiendas", publicó en The New York Times. Esta extrema preocupación de Penn -quien se negó a participar del documental- puede tener dos razones: 1) El temor de ser sindicado como el presunto responsable de la captura del narco y 2) Que el documental le quite protagonismo y veracidad a su versión de la historia, la cual fue desde el principio muy criticada.

Para concluir, el documental de Netflix merece verse con atención. Es una parte de la historia en boca de una protagonista inesperada. La audiencia puede sacar conclusiones diversas. Se puede pensar que Kate fue muy ingenua al creer en Sean Penn "una relación que nació de las circunstancias" o que se metió en el personaje de 'La Reina del Sur' hasta aproximarse sin medir los riesgos. También es una oportunidad de ver el otro lado de lo que es el entorno del narco, allí está su abogado, el nexo con la actriz; así como la cobertura escandalosa y poco responsable de los medios de comunicación de México y del mundo.

'Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo' no es un producto más que alimenta la cultura narco. Es una pieza que puede ser un poderoso insumo periodístico. Lejos y cerca de las 'narcoserie' tan de moda (y de las que Kate es buena protagonista), la producción nos muestra a una actriz marcada por esta aventura. Se quiebra y en los días del escándalo (enero 2016) no dice toda la verdad por miedo. Por ejemplo, niega al semanario RíoDoce haber estado en Sinaloa y confiesa que lo hizo porque estaba asustada. Kate del Castillo se desnuda en este documental. ¿Parte del negocio? También.

-"Por la presente se da cuenta de que la sangre estará en sus manos si la película causa daños físicos", ha dicho Sean Penn a Netflix.