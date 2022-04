Renovada y lista para conquistar al mundo con su nueva producción. Así se muestra Karol G quien estrenó recientemente su nuevo éxito titulado “Provenza”, un tema que días antes se especuló que podría tener la colaboración de otros reconocidos cantantes del reggaeton. Algunas personas no saben el significado de esta canción por eso aquí te lo contamos todo.

Luego de siete meses Karol G sorprendió a sus miles de fanáticos en todo el mundo al lanzar su canción “Provenza”, la cual promocionó el 19 de abril a través de un video en Instagram.

“Provenza. Recordé que no he sacado música nueva y me animé”, escribió la cantante en su Instagram junto al video publicado.

La publicación, como era de esperarse, llamó la atención de los seguidores de la cantante y actualmente tiene más de 11 millones de reproducciones e innumerables comentarios.

Debido a que en ese video se escuchó un coro con una voz masculina, también se deslizó la posibilidad de que sea Bad Bunny quien colabore con la colombiana, aunque esto todavía no se ha confirmado.

“PROVENZA” LA CANCIÓN QUE KAROL G DEDICÓ A SU BARRIO DE MEDELLÍN

Muchos se han preguntado qué significa “Provenza”, la nueva canción de Karol G. Es por ello que se debe dejar en claro que ese nombre representa a un sector de la ciudad de Medellín en Colombia.

El barrio de la ciudad turística es mencionado por la artista y algunos interpretan la letra de la canción como que Karol G invita a alguien para pasarla bien en ese lugar.

Karol G en uno de sus conciertos (Foto: Karol G / Instagram)

LAS INDIRECTAS QUE TENDRÍA LA CANCIÓN “PROVENZA”

La nueva canción de Karol G también generó gran emoción en las redes sociales. Los usuarios han señalado que la artista colombiana ha regresado con más fuerza luego de la ruptura amorosa con el reggaetonero Anuel AA.

Sin embargo, muchos fans han analizado la letra de esta tema musical descubriendo algunas frases que podrían catalogarse como indirectas hacia alguna persona.

Si bien en una parte de la canción se puede oír la frase: “Tu eres un polvito difícil de reemplazar”, la también conocida como Bichota publicó en su twitter lo siguiente: “Soy un polvito difícil de reemplazar”.

Soy un polvito difícil de reemplazar ⛅️🌴🌊 — LABICHOTA (@karolg) April 22, 2022

Esto generó la reacción de los usuarios en redes sociales y mientras que algunos la apoyaban, otros aseguraban que eso es una indirecta para su ex.

Otro detalle que se ha podido ver es que la letra también habla de una persona que tiene un ex amor y le pide que revivan los viejos tiempos ahora que ella esta “free”.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE KAROL G?

¿Cómo fue el primer concierto de Karol G? La cantante colombiana se ha consolidado como una de las artistas más importantes de la región. La compositora compartió un video donde se ve cómo da su primer “concierto”.

