Hace unos días, el actor español Martín Bello ha sido protagonista en los principales medios digitales del mundo luego que hiciera una confesión en donde acusa a su colega mexicano, Diego Boneta de haberlo golpeado mientras se realizaban las grabaciones de “Luis Miguel, la serie”. Aquí te vamos a contar un poco más del perfil, carrera y todo sobre el intérprete de ‘Tito’ en la famosa serie de Netflix.

Bello contó en una entrevista exclusiva a ‘TV y Novelas’ que mientras se encontraba rodando una de las escenas de la exitosa producción mexicana, Boneta lo golpeó con tanta fuerza que le provocó lesiones y moretones. Esto se puede ver en el episodio en donde ‘Tito’ le cuenta a ‘Luis Miguel’ lo que de verdad sucedió con su madre.

Tras el fuerte cruce entre Boneta y Bello, el español cuenta que no pudo dormir con el dolor que le aquejaba en el cuello. Después debió acudir al hospital en donde siguió un tratamiento para sanar las lesiones, aunque estas parecen le dejarán secuelas.

“Que se haga justicia y que no vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale.”, ha manifestado Bello al mencionado medio mexicano.

¿QUIÉN ES MARTÍN BELLO?

Bello, quien personifica a ‘Tito’ en “Luis Miguel, la serie” es un actor español con basta trayectoria en teatro. Entre las principales obras en donde ha trabajado, resaltan: “Sobresalto”, “Bajarse al moro”, “El caballero de Olmedo”, “Romeo y Julieta”, “Macbeth”, “El enemigo del pueblo”, “El Diploma”, entre otras.

Martín Bello es licenciado en actuación, egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Su debut ante cámaras fue en el 2005 en Camarón. Además de la serie de Luis Miguel ha participado en otras, entre las cuales podemos destacar: “Lalola” (2008), “Hospital Central” (2012), “Cuéntame como paso” (2014) y “Águila roja” (2016).

¿CÓMO LLEGÓ MARTÍN BELLO A “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

Bello confesó en una entrevista a ‘La Opinión de Málaga’ cómo fue que llegó a la afamada serie de Netflix. El actor español que tras la muerte de su madre en el 2017 pudo tener contacto con Óscar Jaenada, quien finalmente le dio el empujoncito para que pueda pasar un casting y así fue que en un par de días ya estaba dentro de la historia que narra la vida del ‘Sol de México’.

“Me llamó Óscar Jaenada par ver como estaba y le pregunté en qué andaba, me dijo que estaba enredado en la serie sobre la vida de Luis Miguel y al que hago es de tu tierra, me facilitó el teléfono de la chica del casting que me dijo que ya se cerró, a la semana me estaba llamando que se le había caído el actor y que venía para Madrid a hacerme la prueba a mi solo, eso fue un viernes y el lunes ya estaba dentro del proyecto. Así que mi madre me echó un cable de alguna forma”, reveló Bello.